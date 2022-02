Bäumchen-wechsel-dich-Spiel beendet: Platz für B11-Protest gefunden

Teilen

Platz gefunden: Das Protestbanner der Gruppe um Heinz Wensauer steht jetzt an der Einfahrt zur Böhmwiese. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Protestbanner, mit dem B11-Gegner ihrem Ärger Luft machen wollen, war in den vergangenen Wochen auf Wanderschaft. Nun gibt es eine Lösung.

Geretsried - Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel um das Protestbanner an der B11 ist mutmaßlich beendet. Die Stadt Geretsried habe einen Platz auf der Böhmwiese zur Verfügung gestellt, teilt Heinz Wensauer mit. Der 80-jährige Wolfratshauser wehrt sich gemeinsam mit einer Gruppe von Projektgegnern gegen die geplante B11-Verlegung an den Schwaigwaller Hang und die Verlängerung der S7-Trasse von Wolfratshausen nach Geretsried.

In den vergangenen Monaten standen entsprechende Plakate entlang der B11 bei Geretsried. Nachdem er sie dort wegen der Verkehrssicherheit entfernen musste, platzierte Wensauer das Banner in der Hollywoodkurve (wir berichteten). Da es auch dort nicht stehen bleiben konnte, suchte die Stadt im Sinne des öffentlichen Diskurses das Gespräch. Das Landratsamt erhob keine Einwände gegen den neuen Standort, teilt die Behörde mit. Wensauer: „Es freut mich, dass das jetzt so gegangen ist.“

sw

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.