Fall Wagner: Kein Tatverdächtiger in Sicht

Von: Susanne Weiß

Diesen Sticker hatte Andreas Wagner in seinem privaten Briefkasten gefunden. (Archiv) © Andreas Wagner

Ungebetene Post und Anrufe erreichten den Ex-Bundestagsabgeordneten Andreas Wagner in Geretsried. Er erstattete Anzeige, doch die Ermittlungen sind schwierig.

Geretsried – Ex-Bundestagsabgeordneter Andreas Wagner sprach von „Psychoterror“: Anfang des Jahres bekam er mehrfach ungebetene Post und Anrufe. Mutmaßlich wollte ihn jemand damit drangsalieren, nachdem er öffentlich vor Unterwanderung der nicht angemeldeten „Spaziergänge“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen gewarnt hatte. Das ehemalige Parteimitglied der Linken ließ sich aber die Angelegenheit nicht gefallen und keinesfalls mundtot machen. Wagner schaltete die Polizei ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Weilheim laufen noch. In Bälde solle der Fall jedoch an die Staatsanwaltschaft übergeben werden, teilte Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Leider haben die Ermittlungen keinen Tatverdacht ergeben“, sagte Sonntag. Er gab jedoch zu bedenken, dass es schwierig sei, solche Fälle aufzuklären. Aber „wir haben nichts unversucht gelassen“, versicherte der Sprecher.

Offenbar missbrauchte jemand Daten von Ex-Bundestagsabgeordnetem

Wie berichtet hatte die Kripo unter anderem Daten von Internetfirmen angefordert. Doch auch daraus hat sich offenbar keine Spur ergeben. In Wagners privatem Briefkasten in Gartenberg waren ein Aufkleber, der die Handschrift der Neonazi-Szene trägt, und ein Flugblatt, das auf die rechtsextreme Kleinpartei „III. Weg“ zurückzuführen ist, gelandet. Außerdem berichtete der Ex-Abgeordnete von Sendungen mit Gratis-Infomaterial. Eins davon sei an „SED-Büro Wagner“ adressiert gewesen. Auch habe er Anrufe über den Rückrufservice einer Krankenkasse, einer Berliner Anwaltskanzlei und weiteren Stellen, die das online anbieten, bekommen.

Dazu missbrauchte wohl jemand Wagners Daten. Auch wenn derjenige zunächst nicht ausfindig gemacht werden kann, gibt es eine gute Nachricht. Sonntag: „Die Drohungen haben aufgehört.“

