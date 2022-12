Wie eine Spezialchemie das Reißen eines Fadens verhindern kann

In die Labore von Pulcra darf nicht jeder rein – und wenn, dann nur mit Schutzbrille und weißem Kittel. © Hans Lippert

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen.

Geretsried – Rein darf man nur mit Schutzbrille. Ein neugieriger Blick ist trotzdem möglich, und zwar von außen durch das Fenster in der Tür. Sie führt zu einem der vielen Labore der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Pulcra Chemicals. Das Unternehmen mit circa 200 Beschäftigten am Geretsrieder Stammsitz entwickelt und produziert Spezialchemikalien für die Faser-, Textil- und Lederindustrie.

Pulcra Chemicals entwickelt Produkte für die Textilindustrie

Die Warnhinweise an der Tür zum Labor sind unmissverständlich: Hier darf nicht jeder rein. Schließlich wird hier mit Chemikalien hantiert. Das Labor ist mit technischen Geräten und zahlreichen Behältnissen ausgestattet. Auf einer der Arbeitsbänke stehen zwei Waagen, links und rechts daneben Heizrührer, einige Kunststoff-Spritzflaschen und transparente Bechergläser. Nicht fehlen dürfen ein Thermometer sowie ein Gerät zur Bestimmung und Anzeige des pH-Werts.

Das Labor ist das Reich von Samira Jorda (28) und Leon Potstada (20). Die beiden haben ihre Ausbildung bei Pulcra Chemicals absolviert. Potstada ist im Sommer mit seiner Lehre zum Chemielaboranten fertig geworden, seine Kollegin ist schon etwas länger im Geschäft. Gerade schüttet sie eine gelbliche, ölige Flüssigkeit in ein transparentes Gefäß. Im technischen Sinn ist das eine Formulierung, ein Gemisch, das nach einer bestimmten Rezeptur hergestellt wird und an deren Verbesserung das Duo feilt. Laut Abteilungsleiter Dr. Achim Koch geht es in den firmeneigenen Laboren nicht nur um Qualitätskontrolle, sondern eben auch um die Entwicklung von neuen Mischungen.

Pulcra hat weltweit mehr als 5000 Produkte im Portfolio sowie rund 1.000 Beschäftigte in 16 Ländern. Zum Kundenkreis zählen Faser- und Vliesstoffhersteller sowie Textil- und Lederfabriken. Zum Einsatz kommen die Produkte etwa bei der Herstellung von Babywindeln, Teppichen und Textilgarnen, erklärt Koch. Mit neuen Rezepturen ließen sich die Eigenschaften dieser Garne verbessern. „Die rauschen mit 200 km/h über die Anlage.“ Wenn dabei zu viel Reibung erzeugt wird, könne der Faden reißen. Mit einer entsprechenden Behandlung durch ein Pulcra-Produkt lasse sich diese Reibung verringern. Übrigens werden auch in Airbags und Autoreifen Fasern verarbeitet. Sie geben den Prallschutzkissen und Pneus den entsprechenden Halt.

nej

