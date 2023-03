Lösung für gesperrten Dirtpark: Stadt Geretsried baut Pumptrack

Von: Susanne Weiß

Rundkurs für verschiedene Zweiräder: Einen Pumptrack wünschen sich Geretsrieder Jugendliche. Das Foto zeigt eine solche Anlage im Landkreis München. © zeigt eine solche Anlage im Landkreis München. Foto: Archiv

Der Jugendrat hat eine Lösung für den gesperrten Dirtpark auf der Böhmwiese entwickelt. Dort soll ein Pumptrack aus Asphalt gebaut werden. Kosten: 200.000 Euro.

Geretsried – Der brachliegende Dirtpark auf der Böhmwiese soll in einen Pumptrack umgebaut werden. Der Jugendrat hatte das Projekt wie berichtet ausführlich vorbereitet. In der Sitzung am Dienstag präsentierten die Mitglieder Isabella Schrills, Sabrina Lorenz und Jonathan Kübler dem Stadtrat ihre Idee – und überzeugten das Gremium.

Pumptrack ersetzt gesperrten Dirtpark in Geretsried

Wegen Sicherheitsmängeln nach einem Starkregen ist der Dirtpark in Geretsried seit über zwei Jahren gesperrt. „Es ist nicht absehbar, ob er wieder nutzbar gemacht werden kann“, erläuterte Lorenz die Problematik. Schrills zufolge würden sich 40 Prozent der durch den Jugendrat befragten Jugendlichen die Wiedereröffnung wünschen. 30 Prozent wären für einen Pumptrack als Alternative offen. So ein Rundkurs hätte in den Augen der Jungpolitiker Vorteile. „Die Unterhaltskosten wären minimal“, sagte Schrills mit Blick auf die Bauweise (siehe Kasten). Und „durch breitere Nutzungsmöglichkeiten erreichen wir eine größere Zielgruppe“, ergänzte Lorenz. Es gebe zwar viele Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung in der Stadt. Der Großteil jedoch sei vereinsgebunden, dadurch nur zu gewissen Zeiten möglich und mit Kosten verbunden.

Die Lage des Pumptracks betrachten die Jugendlichen als optimal. Es gebe keine Probleme mit Schallemissionen. „Den Plänen zur B11-Verlegung und S7-Verlängerung steht das Vorhaben nicht im Weg“, so Lorenz. Die Anlage würde Jugendlichen einen Treffpunkt in der Natur bieten. „Es gibt für Jugendliche wenig Plätze zum Treffen“, pflichtete Stadträtin Sabine Lorenz (CSU) der Idee bei. Die Möglichkeit müsse es für die Heranwachsenden geben, stimmte ihr Fraktionskollege Hans Ketelhut zu. Als „Vater eines begeisterten Nutzers des Skateparks in Waldram“ signalisierte auch Martin Huber von der CSU seine Unterstützung.

Pumptrack aus Asphalt soll in Geretsried lange bestehen bleiben

Bedenken gab es wegen der Versiegelung durch Asphalt. Martina Raschkes (Grüne) Frage nach der Größe konnte noch nicht beantwortet werden. „Das kann man unterschiedlich gestalten“, erklärte Stadtjugendpflegerin Julia Brandner. Auch Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) missfiel die Versiegelung, sie konnte der Bauweise aber auch etwas Positives abgewinnen. „Asphalt ist langlebig.“ Und Sabrina Lorenz versicherte, dass der Jugendrat an Ausgleichsflächen gedacht habe.

Das Nachwuchsgremium möchte für den Pumptrack Nutzungsregelungen aufstellen. Mit der Haftungsfrage haderten manche Stadträte dennoch. Er sei selbst schon einen Pumptrack gefahren, berichtete Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste). „Es macht Spaß, ist aber nicht ungefährlich“, gab er zu bedenken. Die Stadt könne dafür keine Verantwortung übernehmen. „Die Frage der Haftung muss man sich genau anschauen“, betonte auch Dr. Detlev Ringer (Grüne). Dem stimmte Gerhard Meinl (CSU) zu. Er meinte jedoch mit Blick auf vergleichbare Projekte in anderen Kommunen: „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.“

200.000 Euro darf Pumptrack maximal kosten

Ähnlich sah es Volker Reeh (Geretsrieder Liste). Er unterstützte den Wunsch der Jugend („klasse Idee“). Reeh plädierte aber für einen Finanzdeckel – mit Blick auf das Wolfratshauser Surfwellen-Projekt, das nach langer Planung wegen mehreren Kostensteigerungen vergangenes Jahr endgültig beerdigt wurde. Der Jugendrat rechnet damit, dass der Bau des Pumptracks 200.000 Euro kosten wird. Die Hälfte möchte er mithilfe von Fördergeldern stemmen. „Es ist immer schön, wenn es eine Förderung gibt, aber wir denken im Haushalt in brutto“, sagte Meinl. Er formulierte den Beschluss zum Neubau eines Pumptracks auf der Fläche des alten Dirtparks „für maximal 200.000 Euro Investitionskosten, verteilt über zwei Haushaltsjahre. Dafür werden Förderungen angestrebt.“ Dafür hoben alle Stadträte ihre Hand.

Wegen der Asphaltierung muss der geltende Bebauungsplan geändert werden. Den Baubeginn strebt der Jugendrat 2023/2024 an.

Stichwort: Pumptrack Ein Pumptrack ist ein Rundkurs mit wellenförmigen Schanzen aus Asphalt, auf denen der Fahrer durch pumpendes Drücken seines Fahrzeugs effizient beschleunigen kann. Je höher seine Geschwindigkeit, desto höher ist der Schwierigkeitsgrad. Pumptracks können nicht nur mit Mountainbikes und BMX-Rädern, sondern auch mit andern Rädern, Inlineskates, Skateboards, Tretrollern und sogar Laufrädern befahren werden. Im Gegensatz zu Pumptracks bestehen Dirtparks nicht aus Asphalt, sondern aus Naturmaterialien wie Erde, Lehm und Holz. Die hügelige Geländestrecke ist für Mountainbiker und BMX-Fahrer geeignet.

