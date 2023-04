Querungshilfe: Ende der Bauarbeiten an Tattenkofener Straße in Sicht

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Fortschritt: Die Arbeiten an der Querungshilfe sind in Kürze abgeschlossen. © sh

Bald wird der Verkehr wieder rollen: Ein Ende der Bauarbeiten an der Tattenkofener Straße ist in Sicht. Errichtet wird eine Querungshilfe.

Geretsried – Rot-weiße Leitbaken und Absperrungen machen seit dreieinhalb Wochen das Abbiegen auf die Staatsstraße 2369 in Geretsried unmöglich. Doch bald wird der Verkehr hier wieder ungehindert rollen können.

Querungshilfe soll für mehr Sicherheit sorgen

Grund für die Vollsperrung der Tattenkofener Straße ist der Bau der von Fußgängern und Radfahrern nachdrücklich gewünschten Querungshilfe auf Höhe des Breslauer Wegs und Zehnerhüttenwegs. Diese Strecke nutzen nicht nur Spaziergänger und Radler, auch Wanderer queren auf der Route München-Venedig (Via Bavarica Tyrolensis) hier die Staatsstraße.

Nachdem es im Sommer 2021 an dieser Stelle zu einem Unfall mit zwei Toten gekommen war, wurde der Ruf nach mehr Sicherheit immer lauter. In einer Petition unterstrichen weit über 2000 Bürger dieses Anliegen. Nach einem Treffen der Unfallkommission wurden als Sofortmaßnahmen ein Überholverbot und eine Tempobeschränkung auf 70 Stundenkilometer angeordnet – und der Bau einer Querungshilfe.

Straße musste auf beiden Seiten verbreitert werden

Um für eine ausreichend große Aufstellungsfläche in der Mitte der Verkehrsinsel Platz zu schaffen, musste die Straße auf beiden Seiten verbreitert werden. „Die Arbeiten gehen gut voran“, teilt ein Sprecher des Staatlichen Straßenbauamts Weilheim auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Pflasterarbeiten sind durchgeführt, im Moment werden die Straßenränder befestigt. „Leider hat uns die Witterung einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so der Sprecher. „Für das Auftragen der Deckschicht und der Markierungen brauchen wir trockenes Wetter.“ Er schätzt aber, dass diese Arbeiten in Kürze durchgeführt werden können.

Beleuchtung ist Sache der Stadt

Was ebenfalls noch fehlt, ist die Beleuchtung. Das sei aber Sache der Stadt Geretsried. „Wir werden vier Laternen aufstellen“, gibt deren Pressesprecher Thomas Loibl Auskunft. Sobald der Bau der Querungshilfe beendet ist, wird das Bayernwerk die Installation übernehmen. Für die Masten-Fundamente und das Einlegen der Leerrohre hat bereits die Firma gesorgt, die auch den Bau der Querungshilfe übernommen hat. Bei den Laternen setzt die Stadt auf Nachhaltigkeit. „Wir verwenden Masten, die vorher an der Banater Straße gestanden sind“, berichtet Loibl. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa 11 000 Euro brutto.

Das Staatliche Bauamt Weilheim geht davon aus, dass der erste Verkehr Ende April die Straße nutzen kann.

