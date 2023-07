Radfahrer bewerten Geretsried in einer Umfrage - mit diesem Ergebnis

Von: Doris Schmid

Fahrradfreundliche Kommune: Diesen Titel würde Geretsried gerne verliehen bekommen. Dafür muss die Kommune einige Voraussetzungen erfüllen. © Swen Pförtner/dpa

In einer Befragung geben Fahrradfahrer der Stadt Geretsried die Note 4,1. Im Stadtgebiet gibt es einige Kritikpunkte, aber auch bereits umgesetzte Maßnahmen.

Geretsried – Das Qualitätssiegel „Fahrradfreundliche Kommune“ würde Geretsried gerne bekommen. Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss sich die Stadt erst noch beweisen. Verbesserungsbedarf sieht der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). Beim jüngsten Fahrradklima-Test erreichte die Kommune nur die Note 4,1.

„Vorbereisung“ für 2024 vorgesehen

Anfang 2020 beschloss der Stadtrat, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in Bayern beizutreten. Erst im April dieses Jahres beantragte die Verwaltung die Mitgliedschaft – aufgrund von Personalengpässen. Wer Mitglied werden will, muss ein „klares und stringentes Konzept für die Radverkehrsförderung“ vorlegen. So verlangen es die Bedingungen der AGFK. Eine Aufnahme in den Verein ist laut Alexandra von Alvensleben allerdings erst nach einer sogenannten „Vorbereisung“ durch eine unabhängige Kommission möglich, die für 2024 vorgesehen ist. Das berichtete die Rathausmitarbeiterin im Fachbereich Verkehr und Umwelt dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

Titel wird erst nach erfolgreicher „Hauptbereisung“ verliehen

Die Kommission erfasse den Ist-Zustand in puncto Fahrradfreundlichkeit und gebe entsprechende Handlungsempfehlungen. Danach habe die Stadt vier Jahre Zeit, um die Aufnahmekriterien zu erfüllen und die Empfehlungen umzusetzen. Im Rahmen einer „Hauptbereisung“ wird laut Alvensleben überprüft, ob die Aufnahmekriterien erfüllt wurden. Erst dann wird der Titel verliehen. Nach sieben Jahren erfolge eine Rezertifizierung.

Hinweise zur Verbesserung des Radverkehrs liefert der Fahrradklima-Index, der sich aus einer Online-Befragung ableitet, die der ADFC alle zwei Jahre durchführt. Auch Geretsried wurde bewertet. An der Umfrage nahmen 64 Personen teil, die Zensuren entsprechen Schulnoten von 1 bis 6. Eine 3,8 erreichte die Kommune 2020, das Ergebnis heuer fällt mit einer 4,1 schlechter aus. Das ist Rang 278 unter 447 Orten derselben Größenordnung.

Kritikpunkte werden benannt

Größte Kritikpunkte sind die umständliche Radwegführung am Karl-Lederer-Platz, das Fehlen eines Radwegs nach Bad Tölz, die innerstädtischen Ost-West-Verbindungen, die Anfahrtsrouten zum Schulzentrum an der Adalbert-Stifter-Straße und das Radwegende an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Die Teilnehmer kamen zu dem Schluss, Geretsried habe in jüngster Zeit kaum etwas für die Radler getan. Für die „Fahrradförderung in letzter Zeit“ gaben sie der Kommune die Note 4,9.

Unter den Problemstellen aufgelistet ist auch der Übergang an der Staatsstraße 2369 zum Breslauer Weg. Dort gibt es wie berichtet seit Kurzem eine Verkehrsinsel. Die Radquerung an der B11-Ausfahrt Nord/Blumenstraße wird ebenfalls genannt. Dort laufen aktuell Baumaßnahmen zur Errichtung einer Ampelanlage.

