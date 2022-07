Ein Ort bangt um die Bargeldversorgung: „Grenzt an Unverschämtheit“

Von: Susanne Weiß

Noch können Rileg-Kunden in Gelting auf einen Geldautomaten zurückgreifen. © dpa

Die Raiffeisenbank hat die Zweigstelle im Geretsrieder Ortsteil Gelting in eine SB-Filiale umgewandelt. Ein Schreiben der Bank sorgt für Wut bei den Geltingern.

Gelting – Mehr Online-Banking, weniger Bargeld: Viele Banken schließen ihre kleineren Filialen auf dem Land. Jüngst hat es den Schalter der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal (Rileg) in Gelting getroffen. Wie berichtet wurde die Zweigstelle an der Buchberger Straße in eine reine SB-Filiale umgewandelt.

Dieter Weckerle als Genossenschaftsmitglied ärgert das, besonders weil die Bank im Informationsschreiben betont, dass ihr „Service und Nähe“ wichtig sei. „Das Schreiben ist einer Genossenschaftsbank unwürdig und grenzt an Unverschämtheit“, echauffiert sich der Geltinger. Mit 83 Jahren und ohne Auto komme er nicht so leicht nach Wolfratshausen oder Geretsried. Er sorgt sich auch um den Geldautomaten. „Bis unsere Geschäftsräume in Gelting einer anderen Verwendung zugeführt werden, betreiben wir die SB-Geräte in diesen Räumen weiter“, kündigt die Rileg ihren Kunden an.

Raiffeisenbank zieht Mitarbeiter ab: „Aus wirtschaftlicher und Arbeitgebersicht macht es keinen Sinn“

Vorstand und Bereichsleiter zeigen Verständnis für den Unmut, sagen aber auch, dass Weckerles Brief die einzige Reaktion auf die Umwandlung der Geschäftsstelle gewesen sei. „Wir können verstehen, dass sich die Umwandlung in eine reine SB-Geschäftstelle für einige Kunden aus Gelting wie ein Verlust an Infrastruktur anfühlt, doch die Kundennutzungszahlen sprechen eine andere Sprache“, erklärt Pressesprecher Andreas Pentenrieder auf Nachfrage unserer Zeitung. In den vergangenen zwölf Monaten sei der Kundenserviceschalter im Tagesdurchschnitt von sieben Kunden genutzt worden. Der Großteil der Besucher habe sich in Richtung der SB-Geräte orientiert und keinen persönlichen Service in Anspruch genommen. „Aus wirtschaftlicher wie auch aus Arbeitgebersicht macht es auf Grundlage dieser Erkenntnisse keinen Sinn am Standort Gelting weiter Mitarbeiter einzusetzen“, sagt Pentenrieder. „Unsere Mitarbeiter arbeiten gerne für ihre Kunden, aber einen Großteil des Tages unproduktiv und auf Kunden wartend zu verbringen, ist kein attraktiver Arbeitsplatz.“

Bank-Filiale umgewandelt: „Viele Anliegen können auch am Telefon erledigt werden“

Die betroffenen Kunden seien informiert worden. Wer aus gesundheitlichen oder familiären Gründen nicht in die Bank kommen könne, dem werde über den „Mobilen Service“ geholfen. „Viele Anliegen können zudem auch persönlich am Telefon erledigt werden“, so der Sprecher. Als Mieter der Geschäftsräume in Gelting werde die Rileg die Nutzung der SB-Geräte dort im Auge behalten. „Sollte es sich als nicht wirtschaftlich erweisen beziehungsweise der Geldautomat nicht genutzt werden, kann ich mir vorstellen, dass wir den Standort auch komplett aufgeben“, kündigt Pentenrieder an. Schließlich seien die nächstgelegenen Geldautomaten in Wolfratshausen nur 2,9 Kilometer und in Geretsried 4,5 Kilometer entfernt. sw

