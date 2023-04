Rainer Goldstein bleibt Stadtbaurat in Geretsried

Von: Susanne Weiß

Teilen

Bleibt in Amt und Würden: Bürgermeister Michael Müller (re.) gratulierte Stadtbaurat Rainer Goldstein zur Wiederwahl. © Peter Herrmann

Wo andere Rathäuser einen Bauamtschef haben, leistet sich Geretsried einen Stadtbaurat. Das bleibt auch weiterhin so, wie der Stadtrat entschieden hat. Er wählte wieder Rainer Goldstein.

Geretsried – Wo andere Rathäuser einen Bauamtschef haben, leistet sich Geretsried einen Stadtbaurat. Im Jahr 2017 richtete der Stadtrat das Amt ein und wählte Rainer Goldstein. Damit wertete die Stadt die Position auf. Da seine Amtszeit zum Dezember dieses Jahres endet, hatte sich das Gremium jüngst mit der weiteren Vorgehensweise zu befassen. Ergebnis: Der Architekt bleibt auch die nächsten sechs Jahre berufsmäßiges Stadtratsmitglied und zuständig für die Angelegenheiten im Bereich Bauen, Planen und Umwelt.

Stadtrat wählt wieder Rainer Goldstein zum Stadtbaurat

Der Stadtrat beschloss zunächst einstimmig, das Amt beizubehalten. Laut Bürgermeister Michael Müller erfolgt die Einstufung in Besoldungsgruppe A15. Zudem legte man eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 400 Euro pro Monat fest. „Das entspricht einem mittleren Satz“, so der Rathauschef.

Felix Leipold (Freie Wähler) wollte zum einen wissen, ob die Stelle erneut ausgeschrieben werden müsse, was Müller verneinte. Es habe vor der ersten Wahl ein reguläres Bewerbungsverfahren gegeben, nun gehe es nur um die Verlängerung. Zum anderen interessierte Leipold, warum eine herkömmliche Stelle nicht ausreiche. „Der Stadtrat hat sich damals angesichts der großen Bauvorhaben in der Stadt dafür entschieden, weil ein Stadtbaurat formal eine stärkere Position und somit mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat“, erläuterte Müller. Sprich: Er kann sich anders einbringen als ein Fachbereichsleiter. „Das Modell hat sich als erfolgreich erwiesen.“

22 von 25 Stimmen entfallen auf Stadtbaurat Rainer Goldstein

Anschließend wählten die Stadtratsmitglieder in geheimer und schriftlicher Abstimmung Stadtbaurat Rainer Goldstein wieder. Auf ihn entfielen 22 von 25 Stimmen. Auf je einem Wahlzettel wurden Heiko Hawla (Freie Wähler) und Gerhard Meinl (CSU) vorgeschlagen. Eine Stimme war ungültig. sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.