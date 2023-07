Schmetterlinge in der Prüfungskonferenz

Der komplette Abschlussjahrgang der Realschule Geretsried hat die Mittlere Reife bestanden. In der Sporthalle des Schulzentrums wurde er verabschiedet.

Geretsried – 100 sind angetreten, 100 haben es geschafft. „Ihr habt alle bestanden“, rief Christine Venus-Michel, Rektorin der Geretsrieder Realschule, ihrem Abschlussjahrgang bei dessen offizieller Verabschiedung zu. Für Eltern und Lehrerschaft war das am Freitagvormittag in der Sporthalle des Schulzentrums an der Adalbert-Stifter-Straße ein Grund für lauten Jubel.

Realschule Geretsried: Abschlussjahrgang besteht Mittlere Reife

„Ihr musstet ja schon viel still sitzen und zuhören“, begann Ehrengast und Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller seine Rede. „Und wie üblich bei solchen Veranstaltungen steht meist irgendein alter Typ vorne, der seine besten Jahre schon hinter sich hat, und allen gute Tipps für die Karriere erteilt“, merkte er selbstironisch an. „Aber keine Angst – bald ist es vorbei.“ Der Rathauschef gratulierte den 100 erfolgreichen Schülern kurz und knapp zu deren Mittlerer Reife und versicherte ihnen, „dass sich die ganze Lernerei nun doch gelohnt hat“.

19 Schülerinnen und fünf Schüler mit Einser-Schnitt oder glatter 2,0

Ein Abschlussjahrgang, bei dem wirklich alle Prüflinge zum Schluss ein Zeugnis in der Hand halten dürfen, sei eine große Besonderheit, sagte Schulleiterin Venus-Michel. „Wir hatten alle Schmetterlinge im Bauch bei der Prüfungskonferenz.“ Stichwort Schmetterlinge: Wie auch der Gottesdienst stand die Verabschiedung ganz unter dem Motto dieser Insekten. „Ich hoffe sehr, dass wir euch genug Raum zur Entfaltung gegeben haben“, bemühte die Rektorin das Bild und schaute zu den Absolventen. „Und jetzt lassen wir Euch fliegen.“ Im Anschluss würdigte Venus-Michel diejenigen mit hervorragenden Leistungen. Insgesamt 19 Schülerinnen und fünf Schüler brachten es bei ihrer Mittleren Reife auf einen Einser-Schnitt oder auf eine glatte 2,0. Darunter Hanna Altmann und Maria Osmanczyk mit 1,17 und die Spitzenreiterin Laura Haubner mit einem perfekten Einser-Schnitt.

Besucher singen mit

Respekt, ganz unabhängig vom Notenschnitt, zollte die Vize-Vorsitzende des Elternbeirats, Annette Erhardt, den jungen Menschen. „Ihr habt geackert und gebangt, aber jetzt habt Ihr es geschafft.“ Sie wünsche den Abgängern auf ihrem weiteren Lebensweg nur das Beste. Stehen bei Verabschiedungen meist nur die Schulleitung mit den Absolventen – manchmal noch das Orchester oder die Bigband – im Scheinwerferlicht, machte die Realschule Geretsried heuer eine Ausnahme. Als ein Schülerchor die ersten Takte von „I Want It That Way“ der US-amerikanischen Boygroup Backstreet Boys anstimmte, erschien auf der Leinwand unvermittelt der Songtext des Pop-Klassikers. Kurze Zeit später stimmte das Publikum kräftig mit ein, gerührte Besucher sangen laut mit und auch der zurückhaltendste Gast wippte zu den Takten der Mega-Karaoke mit den Füßen. Mit ähnlich viel Schwung – und begleitet von Applaus – schritten die 100 Jugendlichen auf dem roten Teppich im Anschluss ihren Zeugnissen entgegen.

