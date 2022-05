Realschule Geretsried begrüßt ihre neue Rektorin: Es passt „fachlich und menschlich“

Feiern die neue Rektorin Christine Venus-Michel: Landrat Josef Niedermaier, Wilhelm Kürzeder und Michael Müller. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Realschule feiert nachträglich die Amtseinführung von Christine Venus-Michel. Es zeigt sich: Die Schule macht nichts, weil man‘s immer so gemacht hat.

Geretsried – Bei einem Festakt steht meist ein Rednerpult auf der Bühne, an dem sich ein Ehrengast nach dem anderen das Mikrofon in die Hand gibt. Das Publikum auf den Stuhlreihen lässt die Ansprachen über sich ergehen. Für die Amtseinführung von Christine Venus-Michel als Leiterin der Realschule sorgte die Schulfamilie für ein völlig anderes Bild. Das zeigt: Die Realschule macht nichts, weil man es immer schon so gemacht hat. Sie geht einen anderen Weg und das mit Überzeugung.

Realschule Geretsried begrüßt ihre neue Rektorin: Es passt „fachlich und menschlich“

Auch wenn die Feier in der Aula erst jetzt stattfand, ihre neuen Aufgaben hat Venus-Michel bereits im September übernommen (wir berichteten). Als Landrat Josef Niedermaier die Nachricht erhielt, so erzählte er es am Donnerstagnachmittag, habe er gedacht: „Wow, super.“ Lange habe er darauf gehofft – und aus Sicht des Landkreises als Sachaufwandsträger der Schule, seien Venus-Michel und ihr Stellvertreter Markus Kugler ohnehin schon länger Ansprechpartner gewesen. Die Zusammenarbeit passe „fachlich und menschlich“.

Geretsrieder Realschule hat neue Rektorin: Christine Venus-Michel wird feierlich begrüßt

Mit ihrem Charme habe Venus-Michel die Verantwortlichen im Kreis von einem neuen Lernkonzept überzeugt, so Niedermaier. Der Landrat gab der Schulleiterin mit auf den Weg, dass es eine Fehlerkultur brauche („Harmonie verblödet“) und Zusammenhalt wichtig sei. Die Realschule passe zum Motto der Stadt Geretsried, das er um ein Wort ergänzte: „Einfach anders – guad.“

Realschule Geretsried: Lerninseln statt Frontalunterricht

Das Konzept der Realschule, Lerninseln statt auf Frontalunterricht, spiegelte sich auch in der Aula wider. Nur eine kleine Ecke war mit klassischen Stuhlreihen bestückt. Im Forum verteilt standen Tischgruppen, Niedermaier, Ministerialbeauftragter Wilhelm Kürzeder, Schulleiterin Christine Venus-Michel und Bürgermeister Michael Müller nahmen auf einer Couch Platz. Ähnlich sind die Klassenzimmer in der Realschule aufgebaut. So könne man die Schüler individuell fördern, man sei ein Team, erklärte die Schulleiterin. Und „wir können nur so arbeiten, weil es der Landkreis möglich gemacht hat“, sprach Venus-Michel ihren Dank aus.

Dem schloss sich der Geretsrieder Rathauschef an. Neben Investitionen und dem Gebäude brauche es Herz und Einsatz, hob Müller hervor. „Ich fühle mich heute noch als Realschüler“, sagte er. Bildung sei mehr als Wissen. An der Schule werde man geprägt. „Es ist eine wichtige Aufgabe, es zu schaffen, dass jemand gerne an seine Schulzeit zurückdenkt“, so Müller.

Neue Lernmodelle erhalten Lob: „Ich weiß, dass Sie es können“

Dafür sah Ministerialbeauftragter Wilhelm Kürzeder, also der Chef von Venus-Michel, diese gut gewappnet. „Sie ist ein Stück weit anders“, sagt er. Nicht nur wegen ihrer Frisur. „Sie ist unkonventionell, aber überaus liebenswürdig.“ Die Schule sei ihr „unendlich wichtig“. Kürzeder lobte die Entscheidung für die Lerninseln, die im Wesentlichen auf Venus-Michels Konto ging. „Manchen Sie Schule nach allen Regeln der Kunst, ich weiß, dass Sie es können.“

Dass diese Schule zusammenhält und sich über ihre neue Kapitänin freut, erlebte der pandemiebedingt kleine Kreis an Gästen bei den einzelnen Programmpunkten, mit denen Lehrer und Schüler die Hauptperson des Nachmittags überraschten. „Eine Show mit Überraschungseffekten“, nannte es Vize-Schulleiter Kugler, der die Moderation übernahm. Marlis Krach und Gabriele Rau nahmen den Zuhörer bei einer selbst geschriebenen Fantasiereise mit zu den verschiedenen Projekten Venus-Michels. Ein Film zeigte, wie MINT-Fächer und Kunst harmonieren können. Und schließlich dichtete ein Chor auf die Melodie von „Veronika, der Lenz ist da“: „Christine, Deine Zeit ist da.“