Hoher Bedarf an Sozialarbeit an Schulen - „Mein Terminkalender ist voll“

Von: Susanne Weiß

Erst muss es seelisch passen, dann kann man schulisch weitermachen: Darauf achten (v. li.) JaS-Fachkraft Carolin Neudecker, Schulleiterin Christine Venus-Michel und Schulsozialarbeiterin Dana Weidner. © sh

An Schulen herrscht ein hoher Bedarf an Sozialarbeit - eine Folge der Corona-Pandemie. Die Realschule Geretsried konnte jetzt eine JaS-Fachkraft einstellen.

Geretsried – Klimakatastrophe, Corona-Lockdowns und jetzt Krieg: Die Jugend von heute wächst in unsicheren Zeiten auf. Das macht sich an den Schulen bemerkbar. Die Realschule Geretsried kämpft seit Jahren um eine zusätzliche Teilzeitkraft für Sozialarbeit. Seit Beginn dieses Jahres unterstützt Carolin Neudecker die Schulsozialarbeiterin Dana Weidner – allerdings zunächst befristet für ein Jahr.

Realschule Geretsried hat jetzt JaS-Fachkraft

„Ich frage mich, wie es bisher alleine ging. Mein Terminkalender ist voll“, unterstrich Neudecker den Bedarf. Schulleiterin Christine Venus-Michel und Angela Heim, Vize-Chefin beim Kooperationspartner Trägerverein für Jugend- und Sozialarbeit Geretsried, stellten die neue Fachkraft für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) während eines Pressegesprächs vor. Neudecker hat als Diplom-Sozialpädagogin Erfahrung in einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter, in der Arbeit mit Frauen mit psychosomatischen Erkrankungen, in einem Waisenhaus in Ghana und zuletzt im Jugendamt gesammelt. Sie freut sich, „jetzt wieder näher dran zu sein“.

Seit dem Jahr 2016 finanziert der Landkreis Schulsozialarbeit an seinen drei Realschulen, was eigentlich nicht üblich ist. Zuvor gab es an der Realschule Geretsried drei Jahre lang ein Modellprojekt mit geringen Stunden. Eigentlich hatte man damals bereits eine JaS-Fachkraft beantragt. „Aber nicht bekommen“, erinnert sich Venus-Michel. Die gab es bislang nur an Grund-, Mittel- und Förderschulen. Wegen der Corona-Pandemie „ist die Stelle jetzt als Pilotprojekt geschaffen worden“. Finanziert wird sie durch den Freistaat, den Landkreis und mit Eigenmitteln des Trägervereins.

Corona-Pandemie macht besonders stillen Schülerinnen und Schülern zu schaffen

Die Nachwirkungen der beiden Lockdowns machen insbesondere den stillen Schülerinnen und Schülern zu schaffen. „Nicht aufstehen können, sich nicht aufraffen können, in die Schule zu gehen“, sagt Venus-Michel. Sie würden sich das Homeschooling zurückwünschen, weil sie gut alleine arbeiten konnten. „Sie können nicht so viele Menschen aushalten“, ergänzt Weidner. Das würde im Schnitt zwei bis drei Mädchen und Buben pro Klasse betreffen. 26 sind durchschnittlich in einer Klasse. „Es fehlt zwei Jahre soziales Lernen.“ Depressionen, Schulängste, Panik, soziale Phobien oder mangelndes Selbstwertgefühl sind die Folge.

Zu Weidner und Neudecker können Eltern kommen, die Betroffenen selbst oder deren Freunde. Auch Fachlehrer geben weiter, wenn ihnen etwas auffällt. Die Schulsozialarbeiterin und JaS-Fachkraft vergeben dann Termine für Beratungen, Gespräche oder Einzelfallhilfe während der Unterrichtszeit. „Es gibt nicht viele Schulen, an denen die Schulleitung so hinter dem Konzept steht und die Kollegen so offen sind“, lobte Heim.

Sie hofft, dass die JaS-Stelle auch über dieses Schuljahr hinaus finanziert wird. Allerdings, das betonte die stellvertretende Geschäftsführerin auch, ist das nicht der Weisheit letzter Schluss. „Befristete Programme sind Flickschusterei. Das Schulsystem gehört dringend reformiert“, sagte Heim. Auch Venus-Michel würde sich mit Blick auf die schulischen Leistungen in nordischen Ländern wünschen, dass es in jeder Klasse eine pädagogische Hilfskraft gäbe. „Wir müssen präventiv arbeiten, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.“

