Realschule Geretsried: Sensibilisierung für das Thema Cybermobbing

Aufklärung: Die drei Darsteller von Eukitea zeigen den Realschülern, was Cybermobbing auslösen kann. © sh

Cybermobbing ist und bleibt ein Thema unter Jugendlichen. Deshalb lud die Realschule Geretsried kürzlich wieder das Theater „Eukitea“ ein.

Geretsried – Cybermobbing ist und bleibt trotz aller Aufklärung ein Thema unter Jugendlichen. Deshalb lud die Realschule kürzlich zum wiederholten Mal das Theater „Eukitea“ aus Diedorf ein, um das Stück „I like you“ aufzuführen. Alle Sechstklässler bekamen es in der Aula zu sehen und führten im Anschluss einen Workshop mit den Schauspielern durch, um das Thema zu vertiefen.

Sensibilisierung für das Thema Cybermobbing

Das dreiköpfige Ensemble verstand es, mit großem Talent und schlichten Mitteln, die Schülerinnen und Schüler zu begeistern und das Schicksal eines Opfers von Cybermobbing nachempfinden zu lassen. Eine herrliche Idee war die pantomimische Darstellung von Emojis, wie der Winke-Figur oder dem Daumen-hoch-Symbol.

Jugendliche sind täglich online

Wie fast alle in ihrem Alter sind die 15-jährige Samira und ihre Freunde in dem Stück täglich online. Eigentlich bewegen sie sich routiniert und sicher im World Wide Web. Sie surfen, chatten, posten und spielen – und sind dank ihrer Smartphones ständig miteinander vernetzt. Doch als Samira aus Wut auf ihren Freund Luke, der mit ihr Schluss gemacht hat, ein demütigendes Foto von ihm veröffentlicht (seinen „Little Luke“), nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Das Foto verbreitet sich rasend schnell im Internet und wird entsprechend kommentiert. Anfangs freut sich Luke noch über die vielen Likes und „LOLs“. Doch bald heißt es auch: „Was für ein Idiot“ oder „Selber schuld, Du Opfer“. Nach vier Tagen hat Luke 948 Likes. „So viele Leute kenn’ ich gar nicht“, meint er ziemlich nachdenklich.

Man merkt, wie groß der Redebedarf ist.

Im wirklichen Leben steht der Jugendliche schon bald alleine da. Was als kleine Rache gedacht war, entwickelt sich mehr und mehr zum Albtraum und scheint sogar den Tätern zu entgleiten. Der Schmerz und die Isolation des Opfers werden sehr glaubhaft dargestellt. Die Freunde müssen erkennen, wie schwer es ist, ein einmal im Netz kursierendes Bild wieder zu löschen.

Finanziell und personell unterstützt haben die Veranstaltung die „Respect Coaches“ des Bundesprogramms Jugendmigrationsdienste. Prävention und Aufklärung seien ganz entscheidende Punkte bei der Digitalisierung, betont Rektorin Christine Venus-Michel. Deshalb werde das Thema Cybermobbing auch in Workshops in kleinen Gruppen vertieft. „Man merkt, wie groß da oft der Redebedarf ist“, sagt Respect-Coach Elke Blank, die die Workshops gemeinsam mit dem Eukitea-Team durchführte. Auch die Eltern würden an einem Elternabend für die Problematik sensibilisiert, sagt Venus-Michel. Wichtig sei es, die Jugendlichen zu stärken. Ansprechpartner an der Schule seien neben den Lehrern die Verbindungslehrer, der Schulpsychologe und die Schulsozialarbeiterin.

