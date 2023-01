Renate Ribeiro lebt gern in der „Multi-Kulti-Stadt“ Geretsried

Von: Doris Schmid

Teilen

Ist ihrer Wahlheimat treu geblieben: Renate Ribeiro verließ Venezuela vor 30 Jahren. Seit fast 20 Jahren lebt sie in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein deutscher Vater, eine italienische Mutter und in Venezuela aufgewachsen: Renate Ribeiro ist eine Weltenbummlerin. Sie lebt gern in der „Multi-Kulti-Stadt“ Geretsried.

Geretsried – Unzähligen Schülern hat Renate Ribeiro ihre Muttersprache beigebracht. Sie liebt das Spanisch, das in Südamerika gesprochen wird. Viele Jahre unterrichtete die Venezolanerin an der Volkshochschule. 2015 veränderte ein Schicksalsschlag ihr Leben. Ribeiro lernte, damit umzugehen. Und sie fand eine neue Berufung.

In der Erdöl-Branche ließ sich gut Geld verdienen

Die 58-Jährige hat einen deutschen Vater und eine italienische Mutter, die sich in Venezuela kennenlernten. „Mein Vater stammt aus Baden-Württemberg und ist 1956 ausgewandert“, erzählt die großgewachsene schlanke Frau. Viele Europäer seien damals nach Venezuela gekommen. Vor allem in der Erdöl-Branche habe sich gut Geld verdienen lassen. Auch die Familie ihrer Mutter kam aus wirtschaftlichen Gründen nach Südamerika. Das deutsch-italienische Ehepaar bekam drei Töchter und lebt bis heute in Venezuela.

Zum Grafik-Design-Studium in die USA

Renate Ribeiro verließ früh ihr Elternhaus. Mit 16 Jahren ging sie für ein Grafik-Design-Studium nach Michigan in die USA. Sie kehrte zurück, und mit 25 Jahren heiratete sie. Ihr Ehemann Ricardo – der im Übrigen portugiesische Eltern hatte – war für die Firma Linde tätig und wollte unbedingt nach Europa. Das Paar heiratete 1989, und als Sohn Daniel drei Monate alt war, ging es für die junge Familie tatsächlich nach auf den alten Kontinent. Zuerst nach Italien, dann nach Wolfratshausen. Die Stadt und später auch Gelting war für viele Jahre ihr Fixpunkt, wohin sie immer wieder zurückkehrten. Ricardo Ribeiros Beruf brachte es mit sich, dass die Familie oft umziehen musste. „Unsere Tochter Isabel ist in China geboren“, blickt die Geretsriederin zurück.

Für ein Jahr nach Mexiko mit der Familie

Ein Traum ging für Renate Ribeiro in Erfüllung, als sie die Kisten für einen einjährigen Aufenthalt in Mittelamerika packte. Das Ziel: Mexiko. „Uns war es wichtig, dass die Kinder auch die spanische Kultur und Sprache kennenlernen“, erklärt sie. Mexiko sei zwar nicht Venezuela. Aber die Kulturen würden sich doch ähneln. Vor allem die Herzlichkeit anderen Menschen gegenüber hätten Sohn und Tochter dort verinnerlicht. „Bei uns begrüßt man sich immer mit einem Küsschen links und rechts“, nennt Renate Ribeiro ein Beispiel, „egal, ob man die Person kennt oder nicht.“

Das viele Umziehen habe sie nie als Belastung empfunden, sagt die Mutter. „Als wir nach China gezogen sind, war ich bis zwei Tage vor unserer Abreise nicht aufgeregt.“

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben. © pms-grafik

Nach dem Mexiko-Aufenthalt ließ sich die Familie endgültig im Landkreis nieder. Als Ricardo Ribeiro 2009 an Leukämie erkrankte, veränderte sich auf einmal alles. Sechs Jahre kämpfte er gegen die Krebserkrankung. 2015 verlor der Gründer der Bigband „Linde Sound Machine“ den Kampf. „Mein Mann war im Herzen Musiker“, verrät Renate Ribeiro. Die Zeit nach seinem Tod sei schwer gewesen, sagt die Geretsriederin ganz offen. „Man lernt durch solche Schicksalsschläge auch viel über sich selbst.“

2020 entschied sich Ribeiro, nicht mehr Spanisch zu unterrichten, sondern in der Mittagsbetreuung an der Isardamm-Grundschule zu arbeiten. Dort betreut sie Erst- bis Viertklässler. „Wir spielen, basteln, machen Hausaufgaben“, berichtet die 58-Jährige. Diese Tätigkeit mache ihr großen Spaß. „Da ist superschön, und die Kinder sind total süß.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Venezuela. Das Land liegt an der Karibikküste in Südamerika. Es grenzt im Süden an Brasilien, im Westen an Kolumbien und im Osten an Guyana. Venezuela hat rund 28,7 Millionen Einwohner auf 912 050 Quadratkilometern Fläche. Die Landeshauptstadt ist Caracas.

Das lustigste Missverständnis:

Ich habe einmal „Lasst uns aufstoßen“ gesagt. Ich wollte aber „Lasst uns anstoßen“ sagen.

Der größte Unterschied:

Die Venezolaner fassen sich gerne an. Das passiert ganz automatisch. Das machen die Menschen hier nicht so oft.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Diese Leistungsorientiertheit, die schon in der Schule beginnt.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Hola, qué tal?“

Mein Leibgericht: Arepas. Das sind kleine Fladen aus Maismehl, die sich mit allem möglichen füllen lassen.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: die Sprache und die Freundlichkeit der Menschen.

... und an Geretsried: Geretsried ist eine Multi-Kulti-Stadt. Das mag ich.

nej

Eine Stadt - 106 Nationen: Bislang erschienen

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben.

Schweiz: Yvette Sauer stammt aus dem frankofonen Kanton Neuenburg. 1966 wanderte die Schweizerin aus nach Deutschland - der Liebe wegen.

USA: Valerie Harshman aus Maryland folgte ihrem Verlobten nach Oberbayern. In unserer Nationen-Serie erzählt die Geretsriederin von Weihnachten in den USA.

Bosnien: Anto Maric liebt seinen Job als Lkw-Fahrer und will ihn bis zur Rente ausüben. In unserer Nationen-Serie stellt er sich und sein Heimatland Bosnien vor.

Vietnam: Truong Diem bringt den Zauber Asiens nach Geretsried.

Slowakei: Ihren Traumberuf konnte Maria Looß-Samkova in ihrem Heimatland nicht erlernen. In Deutschland bot sich der gebürtigen Slowakin die Möglichkeit, ihrem Berufswunsch möglichst nah zu kommen.

Afghanistan: Dr. Kubra Panahi musste mit ihrer Familie vor den Taliban fliehen. Nun baut sich die Afghanin in Geretsried ein neues Leben auf.

Türkei: In seinem Heimatland, der Türkei, ist es im Sommer richtig heiß. „Hier ist es so schön grün“, schwärmt Yildiray Alkan, während sein Blick auf den gepflegten Rasen vor der Terrasse seiner Doppelhaushälfte fällt. 1993 kehrte er seiner Heimat den Rücken.

Ukraine: Sie hat einen deutschen Namen. Aber lange Zeit wusste Anita Weininger gar nicht, dass sie deutsche Vorfahren hat. „Das Thema war bei uns in der Familie tabu“, sagt die gebürtige Ukrainerin. Zuhause in Lemberg wurde auch kein Deutsch gesprochen. Das lernte sie erst später auf Umwegen.

Weißrussland: In ihrer Heimat Weißrussland, auch Belarus genannt, hat Ala Aliakseyenka Deutsch und Englisch studiert. Jetzt unterrichtet sie in Geretsried zweisprachige Kinder in Russisch, ihrer Muttersprache. Hier geht es zum Artikel.

Niederlande: Sein Vater war ein Niederländer, und seine Mutter eine gebürtige Niederbayerin. Sein Nachname stammt aus Nordfrankreich. Hans de Caluwé ist eine richtige europäische Mischung. Seit 1976 lebt der groß gewachsene Mann mit seiner Frau in Geretsried.

Kasachstan: Zwei Dinge sind Larisa Sulemenov sehr wichtig: Lehrerin zu sein und ihre Familie um sich zu haben. Dass sie beides in ihrem Leben nicht miteinander vereinbaren kann, betrübt die 55-Jährige etwas. Aber sie hat für sich einen guten Weg gefunden, sodass sie heute sagen kann: „Ich bin froh, dass ich da bin.“ Ihre Geschichte.

Russland: Elsa Kodeda (39) kommt aus der Republik Tatarstan, die zur Russischen Föderation gehört. Wie es die ausgebildete Opernsängerin ausgerechnet nach Geretsried verschlug.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)