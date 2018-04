Rentnerin kocht Sauerkraut und schläft ein - Nachbarn retten ihr das Leben

Ihr Abendessen brannte, die Wohnung war voller Rauch und sie schlief: Waldemar Gut und Sebastian Halama haben ihrer Nachbarin (70) im November 2016 das Leben gerettet. Ein Zeichen das Dankes erhielten sie nun von Markus Söder.

Geretsried/München – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Mittwoch in München zahlreiche Lebensretter aus dem Freistaat mit der Bayerischen Rettungsmedaille beziehungsweise der Christophorus-Medaille ausgezeichnet. Zu den Geehrten zählt auch der Geretsrieder Waldemar Gut.

Gut und Sebastian Halama, der heute in Penzberg wohnt, waren zur Stelle, als am 20. November 2016 Sekunden über Leben und Tod entschieden. Eine damals 70 Jahre alte Geretsriederin hatte gegen 19 Uhr in ihrer Wohnung am Dompfaffenweg einen Topf Sauerkraut auf den Herd gestellt – und war anschließend laut Polizeibericht auf dem Sofa eingeschlafen. Das Abendessen verbrannte, der Rauchmelder in der Wohnung schlug Alarm.

Die Rentnerin nahm den Pfeifton nicht wahr, doch sie hatte Glück im Unglück: Gut und Halama hörten den Alarm und stellten im Hausflur fest, dass Qualm aus dem Spalt der Wohnungstür der Nachbarin quoll. Beim Blick durch die Terrassentür entdeckte das Duo die Seniorin, die reglos auf dem Sofa lag. Die Männer fackelten nicht lange: „Wir haben die Wohnungstür eingetreten“, sagt Halama. Er trug die Frau ins Freie, Gut löschte den qualmenden Topf in der Küche. Der Rettungsdienst brachte die Rentnerin nach der Erstversorgung mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Zwei Faktoren retteten der Frau das Leben, bilanzierte Geretsrieds Vize-Polizeichef Emanuel Luferseder nach dem Einsatz: ein Rauchmelder und Zivilcourage. Das beherzte Vorgehen von Waldemar Gut und Sebastian Halama (der persönlich am Termin in der Münchner Residenz am Mittwoch nicht teilnehmen konnte) belohnte Ministerpräsident Söder mit der Christophorus-Medaille. „Bayern dankt seinen Rettern für ihren selbstlosen Einsatz in größter Not“, betonte Söder. Es gehöre viel dazu, trotz höchster Gefahr Menschen aus einem Unfallauto oder einen verrauchten Wohnung zu retten. „Mit ihrem Mut und ihrer Mitmenschlichkeit sind unsere Lebensretter ein Vorbild für uns alle“, so der Ministerpräsident.

Sebastian Halama, der Bundeswehr-Sanitäter war und heute als Kfz-Meister bei der Harley-Davidson-Galerie in Gelting arbeitet, bleibt bescheiden: „Es war nicht so spektakulär.“ cce