River Rats bauen weiterhin auf Horvath und Stava

+ Seit Montag in der Vorbereitung auf die neue Saison: Die Mannschaft der Geretsrieder River Rats beim Auftakt zum Sommertraining. © Hans Lippert

Geretsried– „Damit haben wir eine große Baustelle in der Kaderplanung frühzeitig schließen können“, sagt ESC-Sprecher Kevin Olivo in Anlehnung an die Bauarbeiten im Heinz-Schneider-Eisstadion, wo dieser Tage das neue Dach installiert werden soll. Vor allem freue man sich über die Vertragsverlängerung von Horvath, der von der Konkurrenz heiß umworben wurde. „Kein Wunder angesichts seiner Statistiken“, meint Olivo. Der sympathische 27-Jährige kam in der vergangenen Saison in 37 Partien auf sage und schreibe 78 Scorerpunkte (44 Tore, 34 Beihilfen). In seinen nunmehr fünf Spielzeiten beim ESC hat Ondrej in 148 Spielen 238 Punkte gesammelt – „ein absoluter Topwert“, sagt der ESC-Sprecher. Der 1,81 Meter große und 74 Kilogramm schwere Mittelstürmer ist seit 2014 ein fester Bestandteil der Mannschaft. „Es wäre nicht nur aus sportlicher Sicht ein herber Verlust gewesen, wenn Ondrej den ESC verlassen hätte“, betont Olivo. Zumal der Tscheche auch kein klassischer Kontingentspieler früherer Tage ist: Horvath lebt mit seiner Familie in Geretsried, arbeitet in der Werkstatt eines örtlichen Entsorgungsunternehmens und spielt während der eishockey-losen Zeit gerne Fußball beim FC Geretsried.