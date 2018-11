River Rats nutzen Strafen eiskalt aus

Das Geretsrieder Eishockeyteam feiert dank zweier Überzahltore im Schlussdrittel einen 5:4-Sieg in einem spannenden Derby gegen den TEV Miesbach.

Geretsried– Das erhoffte Sechs-Punkte-Päckchen hat das Geretsrieder Eishockeyteam am Sonntagabend mit einem 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)-Heimsieg gegen den TEV Miesbach geschnürt. In einem spannenden Derby vor 400 Zuschauern profitierten die River Rats von einer Spieldauer-Disziplinarstrafe der Gäste in der Schlussphase, die sie mit zwei Überzahltoren eiskalt ausnutzten. „Wir haben zweimal einen Rückstand aufgeholt und noch gewonnen“, lobte Trainer Ludwig Andrä die Moral seiner Truppe.

Einen Blitzstart legten die Hausherren hin und gingen bereits mit ihrem ersten Angriff durch Benedikt May (2.) in Führung. Doch fast im Gegenzug glich Luca Herden für die Gäste zum 1:1 aus. Probleme hatte der ESC in Überzahl durch das aggressive Forechecking der Miesbacher, was nach einem Fehlpass prompt zum 1:2 durch Bohumil Slavicek führte (7.).

Im weiteren Spielverlauf boten sich beiden Teams gute Gelegenheiten. Stefano Rizzo brachte die Hausherren auf 2:2 heran (28.), und Martin Köhler traf sogar zum 3:2 (33.), ehe Slavicek – zuvor allerdings mit einem viel zu hohen Stock in Puckbesitz gekommen – postwendend der Ausgleich gelang. Der Tscheche erzielte auch das 3:4 (47.), doch dann waren nur noch die Geretsrieder am Drücker. Jetzt spielten ihnen Miesbacher Strafzeiten in die Karten. Ondrej Horvath besorgte in Überzahl mit einem Knaller das 4:4 und Maximilian Hüsken traf ebenfalls im Powerplay zum umjubelten 5:4-Sieg.