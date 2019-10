River Rats vor einer Saison der vielen Fragezeichen

Bayernligist Geretsried gibt für sein fünftes Jahr in der Bayernliga den Klassenerhalt als Ziel aus. Zum Auftakt gastiert die Mannschaft von Trainer Sebastian Wanner in Königsbrunn.

Geretsried – Die Devise von Sebastian Wanner ist zeitlich vielleicht nicht ganz passend, in sich jedoch logisch. „Mein Ziel ist es immer, das letzte Spiel einer Eishockeysaison zu gewinnen“, sagt der Trainer des ESC Geretsried. „Dann ist man entweder Meister oder hat den Klassenerhalt geschafft.“ Dass der Coach des Bayernligisten jetzt schon ans Ende denkt, ist angesichts einer Saison voller Fragezeichen verständlich: Wird das renovierte Heinz-Schneider-Stadion pünktlich zum 15. November fertig? Wo trainieren die River Rats in den kommenden Wochen? Wie viele Geretsrieder Fans werden zu den vier „Heimspielen“ in der Mittenwalder Halle mitfahren? Klappt die Verjüngungskur, die die Verantwortlichen der Mannschaft verordnet haben? Findet der ESC rechtzeitig seine Form, um noch den Sprung in die Play-off-Runde zu schaffen? Und wie wird es sein, wenn man nach zwölf langen Jahren unter freiem Himmel plötzlich wieder Hallen-Eishockey spielen darf?

Vorbereitung und Testspiele

Mit den Schulterklopfern, die dem ESC wegen der neuen Eishalle jetzt schon eine tolle Saison prophezeien, kann Sebastian Wanner nichts anfangen. „Es ist nichts besser geworden, im Gegenteil. Während wir in den vergangenen Jahren ziemlich genau wusssten, dass wir Mitte Oktober Eis haben, hängen wir diesmal in der Luft“, erklärt der 42-Jährige, der mit seinen Schützlingen auf der Suche nach Trainingsmöglichkeiten eine wahre Stadiontour absolvieren muss. Station machen die River Rats in Bad Tölz, in Peißenberg und in Mittenwald. „Wenn der Winter diesmal früher hereinbricht, können wir auch noch ins Holzkirchner Freiluftstadion“, scherzt Wanner. Zumal die Uhrzeiten, zu denen sein Team die Trainigsleiberl anziehen darf, alles andere als lustig sind: 22 Uhr ist fast schon Standard. Der Coach hatte deshalb die Idee, womöglich vormittags zu trainieren – da wäre sogar die Tölzer Arena frei. „Ließ sich aber nicht machen, die Jungs haben das mit ihrer Arbeit nicht hinbekommen“, bedauert der 42-Jährige. Hilft also alles nichts, Improvisationstalent ist gefragt. „Es wird heuer bestimmt bis Weihnachten dauern, bis wir unseren Rhythmus finden“, befürchtet der Trainer.

+ Warten auf den Tag X: Nach der Eröffnung des sanierten Eisstadions hat die Odysee des ESC ein Ende. © Foto: tal/Archiv Dabei waren die bisherigen Vorstellungen gar nicht so ohne. Einem 9:2-Sieg gegen den SC Reichersbeuern folgten Niederlagen beim EHC Klostersee (3:4) und dem ESV Buchloe (6:5), ehe der ESC im letzten Test bei der EA Schongau mit 5:2 die Oberhand behielt. „In Grafing und Buchloe saßen wir zu oft auf der Strafbank. Aber da haben wir immerhin Unterzahlsituationen üben können“, meint Wanner süffisant. Unglücklich ist er darüber, dass es nur vier Vorbereitungspartien gab: „Für unser dreitägiges Trainingslager in Mittenwald habe ich leider keinen Gegner herbekommen. Und für den letzten Termin hat uns Königsbrunn abgesagt.“

Neuzugänge und Abgänge

Bei den Königsbrunner Pinguinen starten die River Rats an diesem Freitag, 4. Oktober, auch in die Punktrunde. Wanner möchte über weite Strecken der Saison mit vier Blöcken agieren: „Damit können wir unseren jungen Leuten Spielpraxis geben und insgesamt Kräfte sparen.“ Trotz neun Ab- und drei Neuzugängen sieht er seine Equipe „genauso gut aufstellt“ wie im Vorjahr. „Ich bin froh, dass Ondrej Stava gleich von Beginn an dabei ist. Und Florian Strobl ist natürlich eine großartige Verstärkung“, sagt der Coach, der allerdings den Abgang von Maximilian Hüsken („So einen 50-Punkte-Mann ersetzt man nicht so einfach“) bedauert. Mit den U20-Junioren Paul Gania, Xaver Hochstraßer und Matthias Merker, die aus Bad Tölz beziehungsweise Augsburg zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt sind, umfasst der Kader 22 Mann. Der ESC hatte noch gehofft, einen gestandenen Verteidiger zu bekommen. Aber die Verpflichtung eines Routiniers aus einem Nachbarlandkreis platzte kurzfristig. Wanner grämt sich deshalb nicht lange, hat er der Mannschaft doch ohnehin ein defensiveres Konzept verpasst: „Wir haben vergangene Saison zu viele Gegentore kassiert.“ Der Aufruf gilt insbesondere seinen offensiven Leuten: „Verteidigen geht bei den Stürmern los. Da erwarte ich einfach, dass sie besser nach hinten arbeiten.“

Favoriten und Modus

Dass die Bayernliga in ihrer Qualität in diesem Jahr wieder eine Stufe nach oben gegangen ist, zeigen etliche hochkarätige Verpflichtungen. „Nicht nur wir haben mit Florian Strobl (von den Tölzer Löwen, Anm. d. Red.) einen Spieler aus der DEL 2 bekommen“, weiß Wanner und verweist auf die Transfers von Andrew McPherson und Adriano Carciola (beide zum HC Landsberg), Robin Deuschl (zu EHF Passau) oder Dusan Frosch (zum TEV Miesbach). „Bad Kissingen allein hat vier Oberliga-Akteure geholt.“ Der 42-Jährige bedauert, dass wieder weniger Vereine auf den eigenen Nachwuchs setzen: „Da fallen mir nur Erding, Landsberg, Peißenberg, Miesbach und Geretsried ein.“ Die Nachbarn aus Miesbach stuft er nicht nur aufgrund der Verpflichtung der Ex-Tölzer Franz Mangold und Josef Frank als Topfavoriten ein. Dazu zählt Wanner auch noch Landsberg und Oberliga-Absteiger Waldkraiburg. „Und Passau hat sich am besten verstärkt.“

Der Modus könnte ein kleiner Vorteil für die River Rats sein – oder auch ein Nachteil. Die Vorrunde dauert bis zum 5. Januar – die Teams von Platz eins bis sechs gehen gemeinsam mit zwei Oberliga-Klubs in die Play-offs. Die Bayernliga-Vereine von Rang sieben bis 14 tragen ebenfalls eine Zwischenrunde aus. Dann folgen so genannte Pre-Play-Offs zwischen den zwei besten Teams der unteren und den beiden Letzten der oberen Runde. Die vier letztplatzierten Klubs der unteren Zwischenrunde spielen in Play-Downs (Best of three) zwei Absteiger aus – diesmal ohne Beteiligung von Landesligisten.

„Das wird alles andere als ein Zuckerschlecken“, betont der ESC-Coach. Er möchte wenn irgendwie möglich, den sechsten Platz ergattern. „Aber die Schlange derjenigen Vereine, die da mitmachen möchten, wird auch immer länger.“ Doch egal, ob die Teilnahme an den Play-Offs klappt oder nicht – die Vorgabe des 42-Jährigen nach den Erfahrungen mit der Abstiegsrunde im vergangenen Jahr ist klar: „Wir wollen dieses Mal den Klassenerhalt früher perfekt machen.“ Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob das letzte Match der Saison gewonnen wird oder nicht.