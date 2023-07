Dawood Boolakee aus Mauritius hat Sandstrand gegen Alpen getauscht

Von: Doris Schmid

Macht aus lahmen Drahteseln funktionsfähige Fahrräder: Dawood Boolakee. Der 72-Jährige stammt aus Mauritius. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Dawood Boolakee aus Mauritius.

Geretsried – Montags greift Dawood Boolakee zu Reifenheber und Inbusschlüssel. Der gebürtige Mauritier engagiert sich ehrenamtlich im Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit. Dort haucht der Geretsrieder alten Drahteseln neues Leben ein.

Dawood Boolakee aus Mauritius hat in Geretsried eine neue Heimat gefunden

Weiße Sandstrände, türkisblaue Lagunen und eine urwüchsige Natur: Für viele Menschen ist Mauritius der Inbegriff des Paradieses. Boolakee wuchs dort in den 1950er Jahren zusammen mit sechs Geschwistern auf. „Ich war mittendrin“, erzählt er. Die Familie wohnte am Rand der Hauptstadt Port Louis. Sein Vater, ein Selfmade-Lehrer, sei ein sehr strenger Pädagoge gewesen. Bildung spielte in der Familie eine große Rolle. Die Kinder lernten neben Englisch – die Amtssprache auf Mauritius – auch Französisch und Kreolisch. Alle drei Sprachen werden auf der Insel gesprochen. Boolakee interessierte sich vor allem für Naturwissenschaften. Er wollte Maschinenbau oder Elektrotechnik studieren. „Es gab eine Uni in Port Louis, die vor allem landwirtschaftlich orientiert war“, erinnert er sich. Aus diesem Grund zog es den 19-Jährigen damals ins Ausland: „Ich war neugierig und wollte die Welt entdecken.“ Und weil sein älterer Bruder bereits in Deutschland war, fiel seine Wahl auf die Bundesrepublik.

Deutschland war genau so, wie er es sich vorgestellt hatte

Über Nairobi in Kenia ging es mit dem Flugzeug nach München und von dort aus mit dem Zug nach Stuttgart und Blaubeuren. „Das war so, wie ich mir Deutschland vorgestellt hatte, sagt er mit Blick auf die Fachwerkhäuser und die malerische Lage des Orts im Osten von Baden-Württemberg. Er lebte sich ein und hörte sich ein. „Ich habe es geliebt, die deutsche Sprache zu lernen“, meint der 72-Jährige rückblickend.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten gemeldet (Stand 8. Juni 2022). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Erde vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. © pms

Boolakee arbeitete bei Siemens in München

Nach seinem Studium wollte Boolakee Berufserfahrung sammeln. Er überlegte, in sein Geburtsland zurückzukehren. Doch auf der Insel etwas in seinem Bereich zu finden – ein schwieriges Unterfangen. Er blieb in Deutschland. Nach einem kurzen Gastspiel bei der Firma Bosch zog es ihn zu Siemens und damit nach München. Dort war er mit der Inbetriebnahme von Datenvermittlungsanlagen beauftragt und viel im Ausland unterwegs. Nach sechs, sieben Jahren wechselte Boolakee in den Bereich Telekommunikation. 1994 zog er mit seiner Frau, die er in München kennengelernt hatte, nach Geretsried. Seinem Arbeitgeber blieb er über drei Jahrzehnte treu. Mit 61 Jahren ging der Akademiker nach Umstrukturierungsmaßnahmen in den Ruhestand.

Ruhestand kam „ein bisschen zu früh“ - deshalb engagiert er sich in der Radlwerkstatt

„Das war mir ein bisschen zu früh“, sagt der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Söhnen, „ich wollte weiterhin produktiv arbeiten.“ Der Pensionär fand ein Betätigungsfeld in einem Nachhilfeinstitut – die Anlagen zum Unterrichten hatte ihm wohl sein Vater in die Wiege gelegt. „Die haben mich gern genommen und mir den roten Teppich ausgerollt“, sagt der Geretsrieder mit einem Schmunzeln. Dort konnte er seine Leidenschaft für Naturwissenschaften und die Lehre ausleben. Später war er auch als Quereinsteiger an den Gymnasien in Geretsried und Icking tätig. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagt er. Aber das Korrigieren von Schul- und Stegreifaufgaben sei „äußerst lästig“ gewesen. „Ich habe Wochenenden damit verbracht.“

Seit dem vergangenen Jahr ist der Pensionär im Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit aktiv. Über einen Aufruf im Asylhelferkreis kam er zusammen mit Konrad Korntheuer zum Verein. Die beiden Männer strukturierten die Radlwerkstatt um und versorgen Geflüchtete mit verkehrstauglichen Rädern.

„Dieses hier war ziemlich kaputt“, sagt der Geretsrieder und deutet auf ein Fahrrad. Ein Kind habe es ihm gebracht. Boolakee machte das Rad wieder fit. Die Arbeit in der Werkstatt, die montags von 16 bis 18 Uhr geöffnet ist, macht er sehr gerne. „Es wäre schön, wenn sich noch jemand finden würde, der sich berufen fühlt.“ Auch über Nachschub freuen sich die ehrenamtlichen Radmonteure. „Und wir brauchen dringend mehr Platz“, meint der 72-Jährige, während sein Blick auf die Fahrräder fällt, die in der Holzwerkstatt des Jugendzentrums Saftladen stehen.

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Mauritius. Der Staat im Indischen Ozean besteht aus 43 Inseln. Das Land hat circa 1,3 Millionen Einwohner auf 2040 Quadratkilometern Fläche. Die Landeshauptstadt ist Port Louis.

Das lustigste Missverständnis: Ich wollte in einem Laden Petersilie kaufen und habe nach „Persil“ gefragt, so heißt das auf Französisch. Die Verkäuferin kam mit einem Karton Waschmittel. Ich habe dann etwas genommen, was Petersilie ähnlich sah.

Der größte Unterschied: Die Deutschen sind sehr ehrlich. Wenn sie etwas sagen, meinen sie es auch so.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Sie sind nicht sehr flexibel. Auf Mauritius sind die Leute pragmatischer. Dort muss man auch mehr improvisieren.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Salut“, „Comment ça va?“, „Salam“, je nachdem, wo man ist.

Mein Leibgericht ist: Ich esse alles, von der Schweinshaxe bis zum indischen Fladenbrot.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: das Kosmopolitische. Die Welt ist auf dieser kleinen Insel vereint. Und die Chance, mehrsprachig aufwachsen zu können.

... und an Geretsried: Die Stadt ist nah an den Alpen. Das gefällt mir.



