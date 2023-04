Sattelzug rammt Auto einer 19-Jährigen: Wagen überschlägt sich und landet im Feld

Von: Dominik Stallein

Teilen

Bei einem Unfall in Gelting blieb die 19-jährige Autofahrerin unverletzt © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Mittwochnachmittag kam es in Gelting zu einem Verkehrsunfall. Der Suzuki einer 19-Jährigen wurde nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug von der Fahrbahn geschleudert.

Gelting - Der Wagen überschlug sich und landete in einem Feld: Bei einem Verkehrsunfall in Gelting entstand großer Sachschaden. Ein Sattelzug und ein Auto stießen zusammen.

Ein 51-jähriger Tölzer wollte am Mittwoch gegen 16:40 Uhr mit seinem Sattelzug vom Gewerbegebiet Gelting in die Buchberger Straße einfahren. Wie die Polizei Geretsried berichtet, übersah er den von links kommenden Pkw Suzuki einer 19-Jährigen aus Waakirchen und touchierte ihn hinten rechts. Die junge Frau hatte Vorfahrt.

Sattelzug rammt Auto einer 19-Jährigen: Wagen überschlägt sich und landet im Feld

„Der Pkw drehte sich in der Folge um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung rechts in einem Feld auf der Fahrerseite zum Liegen“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Die - abgesehen von einem leichten Schock - unverletzte 19-Jährige konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Am Suzuki entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, der Lkw wurde links an der Front leicht beschädigt - die Polizei taxiert diesen Schaden auf etwa 800 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden, auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Gelting gebunden. Außerdem wurde ein Verkehrsschild geknickt. Inwieweit auch Flurschaden entstand, wird abgeklärt.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.