Netflix sei Dank: Schach-Boom in Geretsried – Schülerinnen qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Daumen hoch: Schulleiter Christoph Strödecke (li) und Ralph Bader (re) gratulieren Marlene und Charlotte Proschka (oben), Helena Grahl und Elisabeth Scherer zum Erfolg. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schülerinnen des Gymnasium Geretsried haben sich für Deutsche Schulschachmeisterschaft qualifiziert. Und die Nachwuchsprobleme sind so gut wie gelöst.

Geretsried – Ihre Koffer packen müssen demnächst Helena Grahl (7c), Elisabeth Scherer (10c), Charlotte Prokscha (7c) und ihre Schwester Marlene (6b): Die vier Schülerinnen des Gymnasiums Geretsried gewannen die Bayerische Schulschachmeisterschaft in Höchstadt an der Aisch und qualifizierten sich so zur Teilnahme an den Deutschen Schulschachmeisterschaften in Kassel Mitte Mai.

Die vier Mädchen kamen teilweise bereits vor Jahren über Freunde zum „Spiel der Könige“. Dennoch waren alle ein bisschen nervös, als sie vor ihren Gegnern saßen und den ersten Zug machten. Denn, so Charlotte: „Stark waren sie alle.“ „Erst als ich das erste Spiel gewonnen hatte, stieg auch mein Selbstvertrauen“, erinnert sich Helena an den Wettbewerb.

Am Gymnasium gibt es seit Kurzem wieder eine Schach AG unter der Leitung von Ralph Bader. „Wir hatten im schon einmal eine solche Arbeitsgruppe – mit mäßigem Erfolg, was den Mitgliederstand betraf“, berichtet der Lehrer. Der bewegte sich bei fünf.

Netflixserie „Damengambit“ hat Schach-Boom ausgelöst – „Haben jetzt 30 Spieler“

Das hat sich inzwischen geändert. „Wir haben jetzt 30 Spieler.“ Bader führt diesen Boom auf die Corona-Pandemie zurück. „Man kann ja auch digital spielen.“ Zudem lief während der Pandemie auf Netflix die Serie „Damengambit“, die den Weg einer jungen, sehr talentierten Schachspielerin erzählte.

Schulleiter Christoph Strödecke wird für die Wettkämpfe in Kassel jedenfalls alle Daumen drücken, wenn die Mädchen mit Miriam van Laak (7c) als weitere Reservespielerin bei den Deutschen Meisterschaften Läufer, Springer und Bauer über das Feld bewegen. „Es erfüllt mich schon jetzt mit Stolz und Freude, dass sie es so weit geschafft haben“, schwärmt der Direktor. Und wer weiß, vielleicht wird noch ein weiterer Pokal sich dieser Leistung hinzugesellen.

