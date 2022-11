Das Schicksal der Anne Frank: Wanderausstellung im Geretsrieder Stadtmuseum

Von: Jannis Gogolin

Fasziniert von Anne Frank ist die Leiterin des Fachbereichs Kultur, Anita Zwicknagl. Die Wanderausstellung ins Stadtmuseum zu holen, war ihr ein persönliches Anliegen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Anne Frank-Wanderausstellung im Garten des Geretsrieder Stadtmuseums lehrt jungen Menschen über Gruppenzugehörigkeit und Identität.

Geretsried – Weiße Pavillons stehen aktuell im Garten des Geretsrieder Stadtmuseum. Auf den Wänden ist das Leben und Leiden der Jüdin Anne Frank abgebildet – das Schicksal des wegen ihres Tagebuchs „wohl populärsten Holocaust-Opfers“, so Anita Zwicknagl, Leiterin des Fachbereichs Kultur in Geretsried. Doch den Besuchern werde in der Wanderausstellung „Lasst mich ich selbst sein“ des Amsterdamer Anne-Frank-Hauses mehr geboten, als nur in die Vergangenheit einzutauchen. Dort werde „ein wichtiger Bogen geschlagen“ und der Lebensweg der Jüdin Anne Frank mit der Gegenwart verknüpft.

Das Schicksal der Anne Frank: Wanderausstellung im Geretsrieder Stadtmuseum

„Die Identität eines Menschen ist zum Teil ja von Geburt an vorgegeben“, stellt die Museumsleiterin klar. „Neben dem Namen, Glauben sowie Geburts- und Wohnort gibt es aber viel mehr, was eine Person ausmacht.“ Allerdings passiere es von Zeit zu Zeit, dass Menschen auf eine ihrer Eigenschaften reduziert würden. „Bei Anne Frank ist das genau so passiert. Sie war plötzlich kein junges Mädchen mit verschiedenen Interessen, Hobbys und Freunden mehr, sondern ausschließlich Jüdin und wurde nur noch als solche gesehen und behandelt.“

Schüler lernen an Beispielen aus dem Alltag über Stereotypen, Diskriminierung und Identität

Anhand ihrer Biografie lernen speziell Schüler von der vierten bis zur zwölften Jahrgangsstufe über die eigene Gruppenzugehörigkeit, Stereotypen – Zwicknagl nennt sie Schubladen – und Diskriminierungen zu reflektieren. „Das machen wir an sehr alltagsnahen Beispielen fest, etwa an persönlichen Erfahrungen mit Flüchtlingen in der eigenen Klasse.“ Das erklärte Ziel ist, „dass sich jeder mal an die eigene Nase fasst und über sein soziales Verhalten nachdenkt“.

Ausstellung des Anne-Frank-Hauses aus Amsterdam

Das falle Kindern ebenso wie Erwachsenen oft nicht leicht, schildert Zwicknagl. Im Kontext von Corona habe man das erfahren, ebenso im Zuge der Energiekrise und dem seit Februar tobenden Ukraine-Krieg. „Solche Sachen polarisieren, da gibt es dann schnell ein ,Wir‘ und ,die Anderen‘.“ Um das zu vermeiden, werde über Vorurteile geredet und Benachteiligungen aufgrund von Glaube, Sprache, Kultur oder Hautfarbe thematisiert.

Keine Altersgrenze für Wanderausstellung über Anne-Frank

So versucht Zwicknagl durch diese Ausstellung jungen Menschen Rüstzeug gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Gruppenzwang mitgeben. Neben Einzelbesuchern lädt sie explizit Schulklassen zu einer Führung durch die Ausstellung ein. „Den Ausflug stimmen wir mit den Lehrkräften ab, damit wir kein Kind überfordern.“ Zur Vor- und Nachbereitung stellt das Museum Lernmaterial zur Verfügung. Eine klare Altersgrenze gebe es aber nicht. „Es sollte jeder nachschauen, welche Schubladen er im Kopf hat.“ Dass alle Menschen welche haben, daran zweifle sie nicht.

Öffnungszeiten

Noch bis Freitag, 11. November, können Interessierte die Ausstellung kostenlos besuchen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr – oder nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an museum@geretsried.de oder per Telefon (0 81 71/62 98 16 1).