Kosten fast verdreifacht: Schicksal des Geretsrieder Eisstadions vorübergehend geklärt

Von: Doris Schmid

Heimat für rund 250 Kinder und Jugendliche: das Heinz-Schneider-Eisstadion in Geretsried. © Hans Lippert

Die Energiekosten für das Eisstadion haben sich nahezu verdreifacht. Der Finanzausschuss befürwortet erhöhten Zuschuss für Eissportclub - vorübergehend.

Geretsried – Noch geht die Rechnung auf: Die Stadt Geretsried kann dem ESC River Rats einen erhöhten Zuschuss gewähren. Die Eissportler hatten mehr Geld beantragt, um die deutlich gestiegenen Betriebskosten für das Heinz-Schneider-Eisstadion stemmen zu können. Wie es ab 2023 ausschaut, bleibt abzuwarten.

Kosten fast verdreifacht: Schicksal des Geretsrieder Eisstadion vorübergehend geklärt

Bislang unterstützt die Stadt den Eissportverein mit 100 000 Euro im Jahr, um die Betriebskosten finanzieren zu können. Heuer sind diese fast dreimal so hoch: Sie klettern von 120 000 Euro auf 323 000 Euro. Das ging aus dem Antrag der Eissportler hervor, der den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses vorlag. Darin verwies der ESC auch auf seine 500 aktiven Mitglieder und die Bedeutung des Eissports für die Stadt Geretsried. Der Verein erklärte ebenfalls, warum es nötig sei, im Stadion neun Monate Eis pro Jahr anzubieten: „Sowohl Eishockey als auch Eiskunstlauf sind koordinativ höchst anspruchsvolle Sportarten, bei denen man eine Weiterentwicklung nur erreichen kann, wenn man Eistraining auch über die sogenannten Wintermonate hinaus nutzen kann.“

Vereinskasse reicht nicht aus - Stadt springt ein

Die Mehrkosten von gut 200 000 Euro reißen ein großes Loch in die Vereinskasse. Weil Haushaltsmittel vorhanden sind, kann die Stadt einspringen. Deshalb standen die Stadträte auch zu ihrem bereits gegebenen Wort, wenn auch zähneknirschend. Nach heftiger Diskussion bestätigten sie den Antrag – mit Ausnahme von den Grünen.

Ungewisse Zukunft: Zusammenschluss von Vereinen aus dem Oberland möglich

Man könne den ESC schlecht vor vollendete Tatsachen stellen, sagte Stadtrat Hans Hopfner auf Nachfrage unserer Zeitung. Deshalb trage die SPD den Antrag mit. Wie es in Zukunft weitergeht, das stehe allerdings noch in den Sternen. Der Verein solle sich mit anderen Vereinen im Oberland zusammentun, so sein Vorschlag. Eventuell wäre ein abgespeckter Spielbetrieb denkbar, meinte er mit Blick auf die Betriebskosten.

Vernachlässigung des Amateursports: Profi-Verbände machen Gewinne

Auch Hans Ketelhut (CSU) findet es richtig, den Saisonverlauf des ESC für dieses Jahr zu sichern. Deshalb stimmte er zu. „Aber auch, weil ich für den Erhalt des ESC und des Geretsrieder Eishockeys stehe.“ Das Problem, das sich aus seiner Sicht stellt: Die Eishockeyverbände „machen offensichtlich Gewinne im Profibereich, ohne sich nur eine Sekunde darum zu scheren, wie es finanziell in den Amateur-Ligen aussieht“. Er drängte, über den Gemeinde- und Städtetag auf die Verbände Einfluss zu nehmen, um die Amateurvereine zu unterstützen. „Alle umliegenden Städte werden die Kostensteigerungen der Amateur-Eisclubs auf Dauer nicht mittragen können.“ Das funktioniere nur mit Sponsoren und Fernsehlizenzen.

Stadträtin Frank: „Wir sollten jetzt klären, ob weitere Zuschüsse der Stadt das Ende nur verzögern.“

„Bei allem Verständnis für den Verein und auch in Anbetracht, dass dort wirklich gute Arbeit geleistet wird, wir stehen mit den steigenden Energiepreisen und dem hohen Energieverbrauch vor entscheidenden Problemen“, sagte Stadträtin Sonja Frank (Freie Wähler) nach der Sitzung. Sie fragt sich, wie es künftig unter diesen Rahmenbedingungen mit dem Eissport weiter gehen kann. „Wir sollten jetzt klären, ob weitere Zuschüsse der Stadt das Ende nur verzögern.“ Die Stadt habe nicht die Mittel, den Betrieb unter diesen Bedingungen dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Die Stadträtin Sonja Frank (FW) kritisiert die Rahmenbedingungen. © Archiv

Großen Respekt zollt Volker Reeh dem ESC für seine ehrenamtliche Arbeit. Die Geretsrieder Liste stehe zu bestehenden Absprachen, versicherte der Stadtrat. „Für das nächste Jahr muss man sehen, wie angespannt die Finanzlage wirklich ist und wie ein Spielbetrieb für die Mannschaften und Jugendarbeit möglich sind.“

Klare Position der Grünen: „Die Stadt kann sich das nicht mehr leisten.“

Von Anfang gegen die Sanierung des Eisstadions waren die Geretsrieder Grünen. „Ich habe immer dagegen gestimmt“, so Stadtrat Dr. Detlev Ringer. Aus anfänglich knapp vier Millionen Euro seien fast 13 Mio Euro geworden. Jetzt würden sich erheblich höhere Unterhaltskosten als geplant abzeichnen. „Das herausragende Engagement des ESC ist unbestritten“, so Ringer, „aber die Stadt kann sich das nicht mehr leisten.“ Der ESC wollte einen Zuschuss, der viel höher sei als die Sportförderung der Stadt für alle anderen Vereine zusammen. „Daher bin ich bei meinem ,Nein‘ geblieben“, erklärte Ringer.

Der Grünen-Stadtrat Dr. Detlev Ringer bleibt bei seinem Nein. © Archiv

Eissport in Geretsried steht auf der Kippe

Die Haushaltsberatungen Ende des Jahres werden spannend. Eines der Topthemen wird sicherlich die Finanzierung des Eissportclubs und damit des Eissports in Geretsried sein. Ob die Rechnung auch 2023 aufgeht, wird sich zeigen.

