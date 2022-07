Schläge im Supermarkt: Geretsrieder attackiert 61-Jährige grundlos

Von: Dominik Stallein

Schläge ins Gesicht musste eine 61-Jährige einstecken. Warum ein Geretsrieder sie im Supermarkt angriff, ist unklar. (Symbolbild) © picture-alliance / dpa

In einem Supermarkt in Geretsried griff ein Mann unvermittelt eine Frau an. Mehrmals schlug er ihr ins Gesicht. Über den Auslöser rätselt die Polizei.

Geretsried - Unvermittelt schlug er ihr ins Gesicht: Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr attackierte ein Mann eine 61-Jährige in einem Supermarkt – wie die Polizei Geretsried berichtet „ohne ersichtlichen Grund“. Laut Zeugenaussagen habe der Mann bereits zuvor andere Kunden verbal angegriffen und „suchte offensichtlich nach Streit“. Die Frau wies den Angreifer zurück, woraufhin er sie erneut schlug und so stark schubste, dass die Geretsriederin stürzte.

Schläge im Supermarkt: Geretsrieder attackiert 61-Jährige

Ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, entfernte er sich vom Tatort. Weil der Täter zunächst unbekannt und nicht aufzufinden war, wertete die Polizei die Videoüberwachung des Supermarkts aus. Auf den Bändern identifizierten die Beamten einen 47-jährigen, polizeibekannten Geretsrieder. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

