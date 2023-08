Schlaganfall am Steuer? Schwerer Unfall in Tattenkofen mit drei Autos – fünfstellige Schadenssumme

Heftig krachte es am Freitag nahe der Tattenkofener Brücke. Die Bilanz: drei Verletzte, rund 20 000 Euro Schaden.

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ereignete sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Geretsried – Für drei Verkehrsteilnehmer endete der Freitag jäh im Krankenhaus. Ein 85-jähriger Münchner war gegen 11.30 Uhr mit seinem BMW X3 auf der St2369 in Richtung Osten unterwegs. Mit ihm im Auto saß seine 77-Jährige. Kurz vor der Einmündung in die St2072 hinter Tattenkofener Brücke erlitt der Mann nach Angaben der Geretsrieder Polizei mutmaßlich einen Schlaganfall. In der Folge fuhr er mit seinem BMW nahezu ungebremst auf die vor ihm wartenden Fahrzeuge auf.

Schlaganfall am Steuer? Schwerer Unfall bei Tattenkofen mit drei Autos – fünfstellige Schadenssumme

Im ersten Wagen, ein Ford Fiesta, saßen drei Münchnerinnen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Ford auf einen Audi Q3 geschoben, in dem ein 65-jähriger Gilchinger und dessen 58-jährige Beifahrerin saßen. Zwei der drei jungen Frauen im Fiesta erlitten leichte Blessuren. Die Insassen des Q3 blieben unverletzt. Der 85-jährige Unfallverursacher blieb zwar äußerlich unverletzt. Der Rettungsdienst musste ihn jedoch wegen der zugrunde liegenden medizinischen Ursache in eine Klinik transportieren. Seine Beifahrerin erlitt einen Schock.

Der BMW und der Ford waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gilchinger konnte seine Fahrt fortsetzen, allerdings war der am Audi montierte Heckträger mit zwei Fahrrädern erheblich beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei vorläufig auf 20 000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die St2369 für den Verkehr einseitig gesperrt werden, es kam zu erheblichen Behinderungen. Die Feuerwehren aus Geretsried, Ascholding und Föggenbeuern waren mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort. An der Versorgung der Unfallopfer war zudem der Rettungsdienst des BRK drei Fahrzeugen sowie ein Notarzt beteiligt.

