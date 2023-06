Schlaglöcher werden ausgebessert: Geretsried plant viele Straßenmaßnahmen

Von: Doris Schmid

Schlagloch ade: 2024 soll die Graslitzer Straße grundlegend saniert werden. © Sh/Archiv

Die Geretsrieder Stadtverwaltung stellte kürzlich die für das Jahr 2024 geplanten Unterhaltsmaßnahmen vor. An einigen Stellen wird nachgebessert.

Geretsried – Für das Jahr 2024 plant das Bauamt einige Straßenunterhaltsmaßnahmen im Stadtgebiet. Schwerpunkte stellte Rathausmitarbeiter Lukas Gellner in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag vor. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel müssen allerdings erst noch in den Haushalt für das nächste Jahr eingestellt und auch bewilligt werden. Das Gremium billigte die Aufstellung.

Schlaglöcher auf der Graslitzer Straße: Bis zum Winter wird nachgebessert - 2024 gibt‘s neue Pläne

Mit etlichen Schlaglöchern übersät ist die Graslitzer Straße. Für den kommenden Winter soll die Straße noch einmal ausgebessert werden. 2024 steht dann eine größere Maßnahme an – eine Überplanung der Straße hat der Stadtrat bereits beschlossen. Um Fußgänger besser zu schützen, soll der Gehweg auf der Westseite, der jetzt am Museum endet, bis zum Caritas-Kindergarten fortgeführt werden. Neu geordnet werden soll das Parken, sodass „auch eine Querung vor dem Kindergarten möglich ist“. Insgesamt soll das Aneinandervorbeikommen von Verkehrsteilnehmern verbessert werden. Erste Entwürfe werden laut Gellner im Juli präsentiert.

Amselweg ist marode: Neuer Asphalt ist angedacht

Seit den Baumaßnahmen an der Egerlandstraße ist der Amselweg in einem schlechten Zustand. Grund dafür sind die Spartenumverlegung der Stadt und diverse Baumaßnahmen. Daher soll nach Rücksprache mit den Spartenträgern im nächsten Jahr die bestehende Asphaltdecke abgefräst und eine neue eingebaut werden.

Gutachten geplant: Absenkungen an der Johann-Sebastian-Bach-Straße

Zwischen Robert-Schumann-Weg und Millöckerweg ist die Johann-Sebastian-Bach-Straße auf einer alten Müllgrube gebaut. Das führt immer wieder zu Absenkungen. „Hier würden wir gerne Geld einstellen, um ein Gutachten zu machen“, sagte Gellner. Nach einer Untersuchung des Untergrunds könne man sagen, wie sich die Straße ertüchtigen lässt und mit welchen Kosten das verbunden ist. Auch die Einmündung zur Tattenkofener Straße will sich das Bauamt vornehmen. Mit Blick auf den Interimskindergarten, der dort an der Ecke entstehen soll, und die neue Kindertagesstätte, die an der Johann-Sebastian-Bach-Straße geplant ist, ergänzte Gellner, dass der Radweg in diesem Bereich eine bessere Führung bekommen soll.

Gewerbegebiet Gelting-Ost: Neuer Asphalt

So lange nicht alle Grundstücke im Gewerbegebiet Gelting-Ost bezogen waren, rollte der Verkehr über die Tragschicht. Diese müsse jetzt „langsam geschützt werden“, meinte Rathausmitarbeiter Gellner. Aus diesem Grund seien in den vergangenen zwei Jahren bereits viele Abschnitte mit einer Asphaltschicht versehen worden. Die letzten sollen 2024 gemacht werden.

Sicher auf dem Schulweg, barrierefrei zum Bus

In diesem Jahr wurde bereits die Bushaltestelle Am Stern barrierefrei ausgebaut. Die Haltestelle an der Blumenstraße soll im Zuge der Installation der neuen Ampelanlage folgen. Auch im kommenden Jahr möchte das Bauamt Haltestellen umbauen, sofern es die Kapazitäten zulassen. 2024 soll an der Freien Waldorfschule Isartal am Malvenweg ein Zebrastreifen installiert werden.

Straßenbeleuchtung wird ausgetauscht

Einige Laternenmasten hätten mittlerweile 40, 50 Jahre auf dem Buckel. Um die Standsicherheit zu gewährleisten, müssten einige Exemplare ausgetauscht werden.