Radlwerkstatt am Saftladen sucht dringend ehrenamtliche Helfer

Werkstatttermin: (v. li.) Hannah Schreyer, Dawood Boolakee und Rudi Mühlhans. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Radlwerkstatt am Saftladen erfreut sich zunehmender Beliebtheit – doch es fehlen dringend Helfer.

Geretsried – Mobilität bedeutet ein großes Stück Freiheit. Mit einem eigenen Fahrrad kann man die Gegend erkunden, einkaufen gehen oder einfach nur Sport treiben – alles besser, als den ganzen Tag in der Asylbewerberunterkunft zu sitzen und aufs Handy zu schauen. Unheimlich viele junge Männer – sie kommen momentan überwiegend aus dem Jemen – nutzen das Angebot der Radlwerkstatt am Jugendzentrum Saftladen und holen sich einen gebrauchten Drahtesel gegen eine geringe Pfandgebühr.

Radlwerkstatt am Saftladen: Viele junge Männer nutzen das Angebot

Am Montag, kurz vor Öffnung der Werkstatt um 16 Uhr, standen die Männer und eine Mutter mit Kind schon Schlange. Die Menschen sind in der Mittelschul-Turnhalle, gleich auf der anderen Straßenseite, untergebracht. Auch afghanische Ortskräfte aus dem Gebäude an der Jahnstraße gehören zum Klientel der Radlwerkstatt. Konrad Korntheuer (69) lässt die Wartenden in die Garage am Saftladen und zeigt ihnen die Auswahl.

Eine Stunde zuvor hat er mit seinem Werkstattkollegen Dawood Boolakee (72) während eines Pressegesprächs um Unterstützung bei der ehrenamtlichen Arbeit gebeten. Eingeladen dazu hatten Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA), bei dem das Angebot angesiedelt ist, sowie Hannah Schreyer von der Koordinationsstelle Integration aktiv (IAG).

Die vor etwa zwölf Jahren von der Stadt ins Leben gerufene Radlwerkstatt war anfangs eine Anlaufstelle für die Bürger, in der sie Hilfe zur Selbsthilfe erhielten. Das heißt, sie sollten unter fachkundiger Anleitung am besten gleich vor Ort selber reparieren und flicken. Seit eineinhalb Jahren, so berichtete Mühlhans, habe sich der Schwerpunkt aber auf das Herrichten und Ausgeben von gebrauchten Fahrrädern an Asylbewerber und Geflüchtete aus der Ukraine verlagert.

Radlwerkstatt in Geretsried: Weitere ehrenamtliche Tüftler sehnlichst gesucht

Sie erhalten instand gesetzte Fundräder, die der Bauhof zur Verfügung stellt, sowie von der Bevölkerung gespendete Bikes. „Vergangene Woche hätten wir 20 Räder vom Bauhof bekommen können. Wir haben aber nur sieben mitgenommen, weil wir mit der Arbeit einfach nicht hinterher kommen“, erzählt Boolakee, ein gebürtiger Mauritier, der wie Korntheuer „wahnsinnig gerne bastelt“. Mit Werkzeug ist die Radlwerkstatt gut ausgestattet.

Die beiden Rentner wünschen sich nicht nur sehnlichst weitere ehrenamtliche Tüftler zur Verstärkung, sondern auch Räume, in denen sie die Zweiräder lagern können. Derzeit stehen sie in der Garage und in der Holzwerkstatt des Saftladens. „Etwas größeres als eine Garage wäre gut, am besten ein abtrennbarer Raum, sodass Reparatur und Abgabe separat erfolgen können“, sagt Mühlhans. Die Stadt habe ihm bisher nichts Geeignetes anbieten können.

Der Geschäftsführer wäre auch froh über freiwillige Helfer, die von der Technik weniger Ahnung haben, dafür aber dolmetschen können (überwiegend Arabisch). Boolakee findet die Aufgabe bereichernd. „Wenn Mütter aus der Ukraine mit ihren Kindern kommen und ich sehe, wie die Kleinen sich über ein Fahrrad freuen, rührt mich das richtig.“ tal

Info

Die Radlwerkstatt ist montags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Andere oder zusätzliche Zeiten wären möglich. Wer Geschick als Hobby-Fahrradmechaniker hat und helfen möchte – oder einen Raum zur Verfügung stellen kann – meldet sich bei Hannah Schreyer unter der E-Mail-Adresse helferkreis@jugendarbeit-geretsried.de.

