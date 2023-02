Schlangenmensch im Boxclub: 14-Jährige aus der Ukraine will „Das Supertalent“ werden

Von: Doris Schmid

Akrobatin im Boxclub: Maria (vorne) mit Valentina (13) und Rion (14). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sie kann sich bewegen, als wären ihre Knochen aus Gummi: Die Akrobatin Maria (14) trainiert im Boxclub Edelweiß. Und sie verfolgt ein großes Ziel.

Geretsried – Sie kann ihren Körper verdrehen und verbiegen, als wären ihre Gelenke und Knochen aus Gummi: Maria Floka macht Bewegungen, die den meisten Menschen unmöglich sind. Die 14-Jährige übt derzeit im Boxclub Edelweiß. Trainer Waleri Weinert möchte das Mädchen unterstützen. Er überlegt sogar, eine Zirkusgruppe aufzubauen.

Schlangenmensch im Boxclub: 14-Jährige aus der Ukraine will „Das Supertalent“ werden

In den Räumen des Vereins im Haus Klara an der Jeschkenstraße steigen normalerweise harte Jungs in den Ring, um an ihren Boxfähigkeiten zu arbeiten. Vor etwa zwei Monaten stand Maria in der Tür. Ein Freund hatte sie mitgebracht. „An ihrer Körpersprache habe ich gemerkt, dass sie etwas kann“, erinnert sich Weinert. Nur was, das sei ihm damals noch nicht klar gewesen. Dann legte sie los, und Weinert war beeindruckt von ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten. Es scheint, als ob sie ihre Wirbelsäule in jede erdenkliche Richtung biegen kann. Weinert: „Ich weiß, was das einen kostet. Das ist schon harte Arbeit.“

Waleri Weinert, Boxtrainer aus Geretsried © Sabine Hermsdorf-Hiss

Maria stammt aus der Ukraine. Das Land befindet sich seit fast einem Jahr im Krieg mit Russland. Vor sechs Monaten floh sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Deutschland und kam in Wolfratshausen unter. In Geretsried besucht sie eine Brückenklasse am Gymnasium und lernt Deutsch. In ihrer Freizeit trainiert sie viel – und das eigentlich überall. Das kann auf der Straße oder einer Bank sein. Im Boxclub Edelweiß hat sie es komfortabler. Seit acht Jahren mache sie das schon, sagt Maria, während sie sich fürs Training aufwärmt. Schmerzen würden ihr die Verrenkungen nicht bereiten, versichert die Ukrainerin.

Ukrainerin will das Supertalent werden: Die 14-Jährige lebt in Geretsried

Menschen mit ihrem Talent werden in der Zirkusbranche auch als Schlangenmenschen bezeichnet. Was sie kann, präsentierte sie im Jahr 2021 bei einer Talentshow in der Ukraine – ein bedeutender Augenblick für das junge Mädchen. Gerne würde sie an diese Erfahrungen anknüpfen und hier in Deutschland auf einer großen Bühne auftreten, erzählt sie. Mit Kostüm und allem drum und ran. Sie träumt davon, sich eigene Zirkus-Utensilien kaufen zu können. Und Maria ist ehrgeizig. Sie hat ein Ziel vor Augen: die Teilnahme an der TV-Castingshow „Das Supertalent“.

Die besonderen Fähigkeiten des Teenagers brachte Boxclub-Trainer Weinert jetzt auf die Idee, eine Zirkusgruppe aufzubauen – also den Kampfsport in seinem Klub mit Akrobatik zu verbinden. „Vielleicht mit fünf, sechs Kindern“, meint der 62-Jährige. Auch Maria kann sich das vorstellen. „Das würde mir Spaß machen“, sagt die 14-Jährige. Erste Erfahrungen als Trainerin habe sie bereits bei einem Zirkus-Camp in der Gemeinde Königsdorf im vergangenen Sommer gesammelt, berichtet sie. „Da habe ich Kindern etwas zeigen können.“