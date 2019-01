Schneelasten: Turnhallen und Schulaula in Geretsried gesperrt 

Schneemassen auf dem Dach: In Geretsried müssen die Turnhalle und die Aula des Gymnasiums sowie die Turnhalle der Franz-Marc-Schule gesperrt werden.

Geretsried - Nachdem die Schneefälle am Mittwoch weiter angehalten haben und weitere Schneefälle angekündigt sind, werden laut Landratsamt die Turnhalle und der Musenbau, damit ist die Aula gemeint, am Geretsrieder Gymnasium sowie die Turnhalle der Franz-Marc-Schule ab Donnerstag, 10. Januar, gesperrt. Am Freitag, 11. Januar, werden die Dächer geräumt.

Am Mittwochnachmittag wurden auf dem Dach des Gebäudes am Schulzentrum 93 Kilogramm pro Quadratmeter gemessen. Zulässig sind in diesen Gebäudebereichen 115 Kilogramm pro Quadratmeter. Pressesprecherin Marlis Peischer: „Die Dächer werden jedoch geräumt, um wieder Reserven für angekündigte weitere mögliche Schneefälle am Wochenende zu schaffen.“ Möglicherweise wird am Freitag auch das Hauptgebäude der Franz-Marc-Schule gesperrt. Eine Entscheidung soll am Donnerstag fallen.

nej

