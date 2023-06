Schockverliebt ins rote Radl: SPD organisiert Flohmarkt für Drahtesel

Vom Stadtrad bis zum Mountainbike: Auf dem Radlflohmarkt auf dem Karl-Lederer-Platz gab es ein breites Angebot. © Hans Lippert

Reger Handel und Austausch herrschte beim Radlflohmarkt in der Neuen Mitte, den die Geretsrieder SPD organisiert hatte.

Geretsried – Der SPD-Ortsverein ließ am Samstag eine alte Tradition aufleben: Er veranstaltete einen Radlflohmarkt auf dem Karl-Lederer-Platz. Viele Interessierte schauten zwischen 10 und 14 Uhr vorbei. Am Ende des Tages fanden auch viele Zweiräder glückliche, neue Besitzer.

Sie sah es und war schockverliebt in das etwas kleinere, rote Mountainbike der Marke Ascent im Top-Zustand, das Rolf Seller zum Verkauf anbot. Einmal um den Platz Probe gefahren, und Lucia Waldmann (25) war sich mit Seller (82) handelseinig. Für 80 Euro gehörte das Schmuckstück, das der von Körpergröße und Gewicht her ähnlich gebaute Senior lange Zeit selbst benutzte, der jungen Geretsriederin. „Jetzt kann ich jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit nach Waldram fahren“, freute sich die Käuferin. Ebenfalls ohne Feilschen brachte Wolfgang Kohler vom SPD-Ortsverein sein E-Bike für 150 Euro an den Mann. Angela Müller machte ein Schnäppchen mit dem Drei-Gang-Rad von Dieter Gärtner. „Wegen des angenehm tiefen Einstiegs hat es mir von Anfang an zugesagt“, erzählte Müller. Für 30 Euro gehörte der lila Drahtesel ihr.

Info-Material und Tipps vom ADFC-Kreisverband

Riccardo Oberhollenzer aus Gartenberg musste ein wenig Geduld haben, bis ihm eine Dame seinen fahrbaren Untersatz, ein neuwertiges Tourenfahrrad, für 100 Euro abkaufte. Eigentlich wollte der 84-Jährige 150 Euro dafür haben. Für den passionierten Radler lohnte sich der Besuch des Flohmarkts trotzdem. Mit Birgit Sachers, Vorstandsmitglied des ADFC-Kreisverbands, und dem Ehrenvorsitzenden Nikolaus Wiedemann unterhielt er sich ausgiebig über neuralgische Punkte für Radfahrer im Stadtgebiet. Das Duo begleitete den Flohmarkt mit Info-Material und Tipps.

Oberhollenzer versuchte SPD-Mitglied Christian Beischl, von Beruf Polizist, von der Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer in entgegengesetzter Richtung zu überzeugen. In Städten wie München oder Rosenheim funktioniere diese Regelung problemlos, sagte er. Beischl zeigte sich aufgeschlossen dafür, den Martin-Luther-Weg stadtauswärts für Radler freizugeben, betonte jedoch, dass die Polizei nur die Exekutive sei. Entscheiden müsse der Stadtrat.

SPD-Ortsvorsitzender Martin Bruckner beobachtete den regen Handel und Austausch zufrieden. Zuletzt hätten die Genossen 2014 einen Fahrradflohmarkt angeboten, sagte er. Die Kauf- und Tauschbörse habe über 20 Jahre, teils sogar einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, am Heinz-Schneider-Eisstadion stattgefunden. Umgezogen sei man, weil man das Zentrum „etwas beleben“ wollte, ergänzte SPD-Mitglied Bernhard Lorenz.

Flohmarkt soll wieder regelmäßig stattfinden

Man wolle mit dem Flohmarkt, der wieder regelmäßig geplant sei, ein Angebot ohne Schwellen wie Anmeldung und Standgebühr für die Bürger schaffen. Die Miete für die Fläche auf dem Karl-Lederer-Platz hatte der Ortsverein übernommen. Je mehr Menschen statt des Autos das Zweirad nähmen, desto besser schreite die Verkehrswende voran, so Lorenz. ADFC-Mitglied Sachers meinte, in Geretsried sei „schon etwas ins Rollen gekommen“ in Sachen Fahrradfreundlichkeit. Weitere Flohmärkte begrüßte auch sie.

