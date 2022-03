VSG-Herren: Schöne Staffelangriffe

Von: Thomas Wenzel

Über Außen und den Rückraum sorgte Markus Meinl (rotes Trikot) für einige wichtige Punkte beim 3:0-Sieg der VSG-Volleyballer gegen Hohenbrunn. © hans lippert

Ohne größere Mühe haben die Volleyballer der VSG Isar-Loisach einen 3:0-Sieg gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling eingefahren.

Geretsried – Das sind für einen Trainer Luxusprobleme: Obwohl Mittelblocker Korbinian Hölzl aus beruflichen Gründen fehlte, und einige Stammkräfte krankheitsbedingt nicht ganz fit waren, hatten die Volleyballer der VSG Isar-Loisach für das Heimspiel gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling einen Kader von 13 Mann aufgeboten. Und der 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)-Sieg ging so glatt über die Bühne, dass Nabil Habboubi mit Simon Kinder und Stefan Arndt gleich zwei Talente der Herren III zu ihrem Debüt im Bezirksliga-Team verhalf. „Es ist alles prima gelaufen“, stellt der Coach zufrieden fest. Nur zu Beginn habe seine Mannschaft mit angezogener Handbremse gespielt. „Wir hatten Respekt vor Hohenbrunn, weil wir dort mal recht deutlich verloren haben“, erklärt der VSG-Trainer.

VSG-Block bekommt den Hohenbrunner Hauptangreifer in den Griff

Doch die Gäste hatten an diesem Samstag recht schnell ihren Schrecken verloren: Die VSG lag permanent in Führung und sicherte sich trotz eines zwischenzeitlichen 15:15-Gleichstands den ersten Satz mit 25:22. Einzig der großgewachsene Hohenbrunner Diagonalangreifer stellte die Hausherren hin und wieder vor Probleme. „Wir haben dann für den zweiten Durchgang unsere Aufstellung um eine Position gedreht und somit den Block durch Henri Bieling verstärkt“, verrät der Coach. Tatsächlich lief es jetzt noch flüssiger. Besonders schön anzuschauen waren die Staffelangriffe, wenn Markus Meinl aus dem Rückraum kam, und die krachenden Abschlüsse von Fabian Liemer über Außen. Etwa zur Hälfte der Spielzeit wechselte Habboubi dann Thorsten Busch für Alexander Beck als Steller ein. „Sie haben ihre Sache beide ausgezeichnet gemacht“, lobte der Trainer nach dem 25:19-Satzerfolg.

Etwas lockerer ließen es die VSG-Herren im dritten Abschnitt angehen. Spätestens beim 12:12 hatten sie aber wieder das Heft in der Hand und verbuchten trotz einiger Aufschlagfehler einen 25:21-Sieg. Am Ende durften sich beide Mannschaften noch über drei Zusatzpunkte freuen, denn der dritte Teilnehmer des Spieltags – der TSV Waging am See – konnte corona-bedingt nicht antreten und hatte beide Partien kampflos abgegeben.

Die VSG bleibt somit weiterhin Tabellenführer der Bezirksliga Ost, doch die erhoffte Meisterschaft bleibt vorerst eine Hängepartie. Noch steht nämlich das vorentscheidende Duell gegen den Verfolger TuS Holzkirchen aus, das nun für den 28. März neu terminiert wurde. Der Spielort ist allerdings noch offen.

VSG Isar-Loisach/Herren I: Beck, Busch, Bieling, v. Stülpnagel, Richter, Meinl, Liemer, T. Adamek, J. Wilhelm, D. Hölzl, Arndt, S. Kinder, Walter, Leykam.

