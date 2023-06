Schüler schickt Wettersonde in Stratosphäre und findet sie wieder

Von: Doris Schmid

Höhenflug: Der Wetterballon schafft es bis in die Stratosphäre. © privat

Ilian Rosenbruch ist ein gewagtes Experiment gelungen: Der Waldorfschüler schickte eine Wettersonde in die Stratosphäre und fand sie wohlbehalten wieder.

Geretsried – Im Rahmen seiner Jahresarbeit an der Freien Waldorfschule Isartal hat Schüler Ilian Rosenbruch ein besonderes Experiment gewagt: Der 17-Jährige schickte eine Wettersonde in die Stratosphäre – und fand sie wohlbehalten wieder.

„Ilian Rosenbruch hatte sich in einer früheren Projektarbeit bereits mit wesentlichen Aspekten des Wetters auseinandergesetzt“, teilt Felix Rubach vom Öffentlichkeitsarbeitskreis der Schule mit. „In der jetzigen Jahresarbeit wollte er jedoch höher hinaus.“ Der Elftklässler entschied sich, einen Wetterballon in die obere Erdatmosphäre aufsteigen zu lassen. Die Sonde war laut Mitteilung bestückt mit zwei Kameras, einem Gerät zur Datenaufzeichnung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Höhe und GPS-Daten sowie Equipment zur Ortung. „Das Datenaufzeichnungsgerät wurde selbst gebaut, Kameras und GPS-Sender besorgt“, so Rubach. Als schwierig gestaltete sich die Suche nach Ballongas, das „nach einer Zeit des Bangens doch noch rechtzeitig lieferbar war“, so der Mitarbeiter der Schule. Vor dem geplanten Starttag musste man noch eine entsprechende Versicherung abschließen sowie eine luftfahrtrechtliche Genehmigung für das Vorhaben einholen.

Jugend forscht erfolgreich: Waldorfschüler Ilian Rosenbruch mit der Sonde, die er im Wald wohlbehalten wieder fand. © privat

An einem Sonntag Anfang Juni war es soweit: Das Wetter passte, der Ballon konnte starten. Felix Rubach: „Kurz nach dem Start war jedoch die Sorge groß, der GPS-Tracker sendete keine Positionsdaten.“ So hatte der 17-Jährige nur die ungefähre Vorausberechnung eines Internettools. Dennoch fuhr er mit seinem Vater zu dem berechneten Ort der Landung in der Nähe von Planegg bei München.

Fahrt in den Fürstenrieder Wald

Zunächst fand das Duo nirgends eine Spur. Dann empfingen Vater und Sohn doch ein Signal eines „mehr spaßeshalber noch beigelegten Schlüsselfinders“. Er lokalisierte die Sonde im Fürstenrieder Wald nahe dem Klinikum Großhadern. „Der Wald war dicht und die Bäume hoch“, schreibt Rubach. Das Bergungsteam fand die Sonden-Box, etwa fünf Meter über dem Boden an einem Baum baumelnd.

Ballon und Sonde trotzen eisiger Kälte

Das Ergebnis: Ballon und Sonde waren bis in eine Flughöhe von 37.553 Metern aufgestiegen und hatten dort eisiger Kälte getrotzt. Rubach: „Die Stratosphäre, wo das Schwarz des Weltalls sichtbar wird, wurde erreicht.“ Dort war der Ballon schließlich geplatzt. Per Fallschirm landete die Sonde wieder. Die Daten werden nun wissenschaftlich ausgewertet, kündigt Rubach an. „Es bleibt das schiere Erstaunen, dass alles funktioniert hat – und die Schönheit der Erde von oben.“

