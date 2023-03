Schüleraustausch zwischen Geretsried und Chamalières: „Erleben hier, wie motiviert alle sind“

Von: Susanne Weiß

Schöne Landschaft und Michelin-Reifen: Das Geretsrieder Gymnasium pflegt jedes Jahr den Schüleraustausch mit seiner Partnerstadt Chamalières. Daniela Prando zeigt den Schaukasten der Fachschaft Französisch. © sh

Im Interview mit unserer Zeitung spricht Lehrerin Daniela Prando über den Schüleraustausch zwischen Geretsried und Chamalières.

Geretsried – Die deutsch-französische Freundschaft besteht mit dem Élysée-Vertrag seit 60 Jahren. 20 Jahre später gingen Geretsried und Chamalières eine Städtepartnerschaft ein. Ein Selbstläufer ist die Beziehung der beiden Nachbarländer nach all den Jahren nicht, betont Daniela Prando. Sie müsse gepflegt werden. Die 35-Jährige unterrichtet Französisch und Spanisch am Geretsrieder Gymnasium und organisiert den Schüleraustausch mit Chamalières. Ende März kommen 46 Franzosen, der Gegenbesuch erfolgt Ende April.

Geretsried: Schüleraustausch mit Chamalières - Ende März kommen 46 Franzosen

Frau Prando, erinnern Sie sich an Ihren ersten Berührungspunkt mit Frankreich?

Abgesehen von einem Familienurlaub, bei dem ich allerdings noch zu klein gewesen bin, um mich daran zu erinnern, war es ein Schüleraustausch. Ich hatte Französisch als erste Fremdsprache, deswegen konnte ich in der sechsten Klasse nach Südfrankreich fahren. Der Austausch dauerte eine Woche, aber ich durfte verlängern und einen Monat bleiben.

Sind Sie länger geblieben, weil es Ihnen so gut gefallen hat?

Klar, die Gegend in Südfrankreich ist wunderschön. Aber in erster Linie waren es meine Eltern, die jeden möglichen Austausch unterstützt haben. Sie haben gesagt, man muss in dem Land sein, um die Sprache zu sprechen.

In der sechsten Klasse konnten Sie sicher noch nicht so viel Französisch. Wie sind Sie zurechtgekommen?

Ich habe es geschafft, einen Monat am Unterricht teilzunehmen. Mit Händen und Füßen geht das immer. Meine Französischkenntnisse sind dabei rapide angestiegen. Es war ein Erfolgserlebnis, und ich war stolz auf mich. Für mich war klar: Das mache ich gerne wieder.

Austausch mit Chamalières: „Erleben hier an der Schule, wie motiviert alle sind“

Unterstützen Sie deswegen den Austausch mit Chamalières?

Ja, ich persönlich habe so wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht. Und wir erleben auch hier an der Schule, wie motiviert alle sind. Es bringt den Schülern extrem viel, besonders wenn sie einen längeren privaten Austausch dranhängen.

Für die Sprache?

Für die Sprache, aber auch persönlich. Dass sie in einem anderen Land, in einer anderen Kultur waren, macht sie weltoffener – auch wenn es „nur“ innerhalb Europas ist. Sie machen eine unglaubliche Entwicklung durch, werden selbstbewusster und schließen Freundschaften, die über den Austausch hinaus halten.

Sehen die Schüler das auch so?

Für sie ist es natürlich erst mal ein Erlebnis, in einer Freundesgruppe nach Frankreich fahren zu können. Und das während der Schulzeit. Der Partnerschaftsverein unterstützt uns finanziell sehr gut, sodass die Kosten für die Schüler relativ gering sind. Sie merken erst später, wie viel sie von dem Austausch mitnehmen, wie lange sie von dem Erlebnis zehren. Manchmal sind es auch negative Erfahrungen, die sie weiterbringen. Etwa, weil sie nicht verstanden wurden, ihnen das französische Essen nicht so geschmeckt hat oder sie anfangs Heimweh hatten.

Austausch mit Chamalières: „Bei uns wollten so viele mitmachen, dass wir nicht alle mitnehmen können“

46 Schülerpaare nehmen heuer am Austausch teil. Ist das gut?

Auf französischer Seite sind es alles Schüler, die Deutsch lernen. Bei uns wollten so viele Achtklässler teilnehmen, dass wir nicht alle mitnehmen können. Wir versuchen aber, dass sie in der neunten Klasse noch mal die Chance bekommen. Da ist parallel auch der England-Austausch. Meist können die Schüler dann entweder nach Frankreich oder England. Auf jeden Fall soll möglichst jeder Schüler am Austausch teilhaben können, wenn er möchte.

Würden Sie sagen, das Austauschprogramm bereichert die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich?

Das ist tatsächlich so. Der Schüleraustausch legt den Grundstein. Er zeigt den Schülern, dass sie mit dem, was wir in der Schule machen, im realen Leben etwas anfangen können. Das erhöht die Motivation, die Sprache weiterzulernen.

Schüleraustausch zwischen Geretsried und Chamalières: „Erhöht Motivation, Sprache weiter zu lernen“

Warum ist es wichtig, Französisch zu sprechen?

Es bringt einen in jedem Job weiter. Die Europäische Kommission wünscht sich ja, dass jeder neben Englisch noch eine zweite moderne Fremdsprache lernt. Da ist Französisch durch unsere räumliche Nähe zu Frankreich prädestiniert. Wirtschaftlich und politisch ist Deutschland mit keinem Land so eng verwoben wie mit Frankreich. Frankreich und Deutschland werden ja auch als der Motor Europas bezeichnet. Noch dazu ist Französisch eine Weltsprache. Man kann sich damit international verständigen.

Fällt es den Schülern schwer, Französisch zu lernen?

Es ist wie bei jeder anderen Fremdsprache auch. Es ist ein Lernfach. Man muss von Anfang an dranbleiben, Vokabeln lernen und üben. Wenn man Freude am Sprechen hat, fällt es einem nicht schwer. Der Anfangsunterricht ist spielerisch, und die Schüler sehen schnell Erfolge. Etwa, wenn sie das erste Mal geschafft haben, auf Französisch zu fragen, ob sie auf die Toilette gehen dürfen, und der Lehrer sie versteht. Klar müssen wir Lehrer auf Fehler achten, aber es geht darum, verstanden zu werden. Wir versuchen, in jeder Jahrgangsstufe eine schöne Aktion zu machen, vom Vorlesewettbewerb über Projekte zum Tag der deutsch-französischen Freundschaft im Januar bis zum Besuch des Wolfratshauser Kinos, um einen französischen Film zu schauen.

Sind die Schülerinnen und Schüler motiviert, Französisch zu wählen?

In der fünften Klasse wählen sie, welche zweite Fremdsprache sie ab der sechsten Klasse lernen wollen. Der Lateinlehrer und ich gestalten den Informationsabend gemeinsam. Wir sind keine Konkurrenten. Es geht darum, welcher Typ besser für welches Fach geeignet ist. Ich sage gern, Französisch ist ein musikalisches Fach. Man muss gerne reden. Latein ist mehr für die Knobler und Kniffler. Aktuell haben wir fünf fünfte Klassen, drei davon Französisch, zwei Latein. Das ändert sich jedes Jahr, manchmal ist es halb-halb.

Jedes Jahr wächst eine neue Generation heran, die erst einmal von der deutsch-französischen Freundschaft erfahren muss, bevor sie davon profitieren kann.

60 Jahre ist die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags heuer her, seit 40 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Geretsried und Chamalières. Finden Sie, dass die deutsch-französische Freundschaft in all diesen Jahrzehnten zum Selbstläufer geworden ist?

Das würde ich nicht sagen. Es läuft sehr gut, aber das ist nicht selbstverständlich. Jedes Jahr wächst eine neue Generation heran, die erst einmal von der deutsch-französischen Freundschaft erfahren muss, bevor sie davon profitieren kann. Viele Projekte laufen, aber sie müssen jedes Jahr mit Leben gefüllt werden, damit sie nicht einschlafen. Auch unser neuer Kanzler musste erst mit dem französischen Präsidenten warm werden. Es ist wie in jeder Beziehung, man muss daran arbeiten. sw

