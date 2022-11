Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Von Carl-Christian Eick schließen

Ein Geretsrieder (57) ist auf den Bahamas erschossen worden. Sein Onkel wurde schwer verletzt. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen.

Kemps Bay/Geretsried – Die Bluttat ereignete sich bereits am Mittwoch vergangener Woche (wir berichteten). Nun steht fest: Der 57 Jahre alte Torsten H. ist auf den Bahamas erschossen worden. Zwei dringend Tatverdächtige sind inzwischen festgenommen worden, berichtet Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Deutsche Vertretung auf den Bahamas habe sowohl das Kommissariat 1 (zuständig für Tötungsdelikte) der Kriminalpolizei Weilheim als auch die Staatsanwaltschaft München II über alle Geschehnisse in Kenntnis gesetzt, so Sonntag. „Wir sind bestens informiert“, man werde die Strafverfolgungsbehörden des Inselstaats in der Karibik auf Wunsch umgehend unterstützen.

Schüsse im Karibik-Paradies: Geretsrieder (57) auf den Bahamas ermordet

Bislang ist in dem Fall bekannt: Gemeinsam mit seinem Vater und seinem Onkel hatte sich der Geretsrieder am vergangenen Mittwochabend gegen 20 Uhr (Ortszeit) vor einer Sommerresidenz in dem 1600-Seelen-Ort Kemps Bay auf Andros, die größte Inselkette der Bahamas, aufgehalten. Aus dem Nichts tauchte plötzlich mindestens ein maskierter Mann mit einer Schusswaffe auf und eröffnete das Feuer auf das Trio, so die Polizei des Inselstaats.

Onkel des 57-Jährigen wird bei Angriff schwer verletzt

Die Opfer hätten versucht, sich ins Ferienhaus zu retten. Doch der 57-jährige Geretsrieder wurde tödlich getroffen, sein Onkel erlitt schwere Schussverletzungen und wurde nach der Erstversorgung in eine Klinik in Nassau, die Hauptstadt der Bahamas, geflogen. Details zu seinem Gesundheitszustand sind derzeit nicht bekannt. Unverletzt blieb der Vater des Ermordeten. Ob die Familienangehörigen des Getöteten auch in Geretsried wohnen, dazu macht das Auswärtige Amt in Berlin keine Angaben. Eine Sprecherin bestätigt bis dato nur, dass ein 57-jähriger Tourist bei dem Angriff sein Leben verlor. Laut Medienberichten kam der Geretsrieder mit seiner Familie seit mehr als 30 Jahren regelmäßig auf die Inselkette Andros, um dort Urlaub zu machen.

Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Er sei „schockiert, ich bin wütend und ich trauere“, schrieb der für die Region Kemps Bay zuständige Parlamentsabgeordnete Leon Lundy auf seiner Facebook-Seite. Jeder kenne in dem kleinen Ort jeden. Es sei eine „beispiellose Tat“. Kenwood Taylor, „Assistant Commissioner of Police at Royal Bahamas Police Force“, hatte unmittelbar nach den tödlichen Schüssen die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter gebeten, die nach dem Überfall unerkannt flüchten konnten. Inzwischen können die Ermittler vor Ort erste Erfolge vermelden: „Zwei Personen sind festgenommen worden“, berichtet Polizeisprecher Sonntag, der sich auf die ihm vorliegenden Angaben seines Berufskollegen, Assistant Commissioner Taylor, beruft. „Beide Männer befinden sich in Untersuchungshaft“, stellt Sonntag gegenüber unserer Zeitung fest.

„Bahamas Press“: Richterin lehnt Antrag auf Kaution ab

Wie die „Bahamas Press“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, handelt es sich bei einem der mutmaßlichen Täter um einen 18-Jährigen aus Kemps Bay, dem von der Staatsanwaltschaft nun Mord und versuchter Mord zur Last gelegt werden. Eine von der Verteidigung des 18-Jährigen beantragte Kaution lehnte Richterin Carolyn Vogt-Evans ab. Sie setzte den ersten Verhandlungstermin auf den 28. März nächsten Jahres fest.

Das Motiv für das Verbrechen ist bislang unbekannt. Der erschossene Geretsrieder hatte in München studiert und arbeitete bei einem weltweit tätigen IT-Unternehmen. (cce)

