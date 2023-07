Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage: Geretsrieder Realschüler „gehen als Vorbilder voran“

Teilen

Stolz auf die Auszeichnung: (ab vorne 4. v. li.) Nina Betz, Ron Otto, Marilijn Jacobs, Christine Venus-Michel, Konrad Abeltshauser, Jenny Merl, Kevin Schneider und Vera Glowatzki. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Geretsrieder Realschüler wurden mit einem Label für ihr Engagement gegen Rassismus ausgezeichnet. Jährliche Projekte sind geplant.

Geretsried – „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“: Mit diesem Label darf sich die Realschule Geretsried seit Kurzem schmücken. Sie ist die erste Schule im Landkreis, die die Auszeichnung erhalten hat.

Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage: Geretsrieder Realschüler „gehen als Vorbilder voran“

Voraussetzung, dass man sich mit einem entsprechenden Schild am Eingang schmücken darf, ist, dass mindestens 70 Prozent der Schüler sich dazu bereit erklären, sich aktiv gegen Diskriminierung, insbesondere Rassismus einzusetzen. Wie Schulleiterin Christine Venus-Michel bei der Verleihung der Plakette sagte, waren es an der Realschule 86 Prozent. Die Schülerinnen und Schüler versprechen damit: Wenn es zu Gewalt und Diskriminierungen an ihrer Schule kommt, dann werden sie nicht wegschauen und schulterzuckend vorbeigehen, sondern sich aktiv mit der Situation auseinandersetzen.

„Der Titel ist natürlich kein Zauberstab, der menschenfeindliche Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Muslimfeindlichkeit oder die Herabwürdigung von Frauen einfach ausradiert“, heißt es auf der Homepage des Netzwerks „Schule ohne Rassismus“, das bereits 4000 Schulen deutschlandweit ausgezeichnet hat. Regionalkoordinator Ron Otto sagte zu den Jugendlichen: „Das Label ist ein Anfang. Ihr könnt Zeichen setzen.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Mit dem Thema Diskriminierung haben sich alle Klassen das Schuljahr über befasst. Im März gab es einen großen Projekttag. Die Lehrerinnen Vera Glowatzki und Nina Betz haben die Bewerbung federführend begleitet. „Es ist irre, was für einen Pflock ihr da in unseren Landkreis einrammt“, zollte Dritter Landrat Klaus Koch der Schulfamilie Respekt. Das Thema Rassismus beschäftige alle. Umso wichtiger sei es, sich immer wieder zu überlegen, was man denke, was man sage und was man tue.

Auch Bürgermeister Michael Müller gratulierte zu der Auszeichnung. Pate des Projekts ist Konrad Abeltshauser, Spieler des Eishockeyklubs (EHC) Red Bull München und Deutscher Meister 2023. „Ihr könnt stolz auf Euch sein, Ihr geht als Vorbilder voran“, sagte er zu den Schülern. Künftig sollen es an der Schule jährlich Projekte gegen Diskriminierung geben. TANJA LÜHR

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.