Schulzentrum: Große Solidarität mit Ukraine-Flüchtlingen

Schlafen statt Sport: Die Turnhalle der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße dient Ukraine-Flüchtlingen als Notunterkunft.

Notunterkunft in Turnhalle

Drei Schulen, eine Notunterkunft. Das Zusammenleben im Geretsrieder Schulzentrum klappt reibungslos. Auch die benachbarten Vereine bieten Unterstützung an.

Geretsried – Statt Reck und Schwebebalken stehen seit rund zwei Wochen Trennwände und Betten in der Adalbert-Stifter-Halle. Viele Ukraine-Flüchtlinge – bis Sonntag waren rund 900 im Landkreis registriert – kommen dort unter, bevor sie an private Unterkünfte weitervermittelt werden.

Während regelmäßig Busse am Schulzentrum ankommen, läuft der Unterricht an Mittel- und Realschule sowie Gymnasium ungestört weiter. Sport machen die Mittelschüler, die sonst die Stifter-Halle nutzen, nun bei den Nachbarn. „Realschule und Gymnasium haben uns sofort Ausweichtermine angeboten“, sagt Vize-Schulleiterin Claudia Rosen. „Das ist super gelaufen.“

Schulsport kann weiter unterrichtet werden

Kürzer treten müssen die Gymnasiasten deswegen nicht. „Dank der neuen Dreifachturnhalle am Schulzentrum verfügen wir über ausreichende Kapazitäten für den Sportunterricht“, erklärt Schulleiter Christoph Strödecke. Auch für die Realschüler seien Einschränkungen kaum spürbar, ergänzt deren Schulleiterin Christine Venus-Michel. Die Turnhallensituation sei sehr gut, auch dank des neuen Schwimmbads.

Schulbetrieb und Notunterkunft laufen nebeneinanderher. „Wir bekommen das eher als Zaungäste mit“, sagt Venus-Michel. Gleichwohl beschäftige die Schülerinnen und Schüler das Thema Krieg. „Wir versuchen, das im Unterricht gut aufzufangen“, erklärt die Schulleiterin. Nicht zuletzt weil in Geretsried ukrainisch- und russischstämmige Kinder zusammenleben, laufe das unpolitisch ab. „Wir wollen für Frieden und Toleranz sensibilisieren.“

Schulfamilien wollen Flüchtlinge unterstützen

Dass das an der Realschule gut gelingt, zeigt auch die Aktion der SMV, die von den Schülerinnen und Schülern selbstständig organisiert wurde. Wie berichtet stellten sich einige junge Frauen und Männer sowie Lehrer in Form eines Peace-Zeichens auf die Wiese und fotografierten es aus der Luft. Sie wollten so ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden. „Das haben sie sehr gut gemacht“, findet Venus-Michel.

Auch die Schüler, Lehrer und Eltern am Gymnasium wollen Aktionen durchführen, um die Flüchtlinge zu unterstützen. Spruchreif sei das aber noch nicht, da die Planungen noch am Laufen seien, sagt Strödecke. „Seitens der Schulfamilie besteht großes Mitgefühl und große Hilfsbereitschaft für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen“, so der Schulleiter.

Nah dran an der Unterkunft ist auch das Jugendzentrum Saftladen. Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit wolle schnellstmöglich ein Angebot für Heranwachsende auf die Beine stellen, teilt Hannah Schreyer mit, die die Koordinationsstelle Integration Aktiv leitet. Auch ein niederschwelliger Sprachkurs sei in Planung. „Ich darf zwar nicht rein wegen Corona, aber ich kann Flyer abgeben“, berichtet Schreyer. Dabei habe sie einen ruhigen Eindruck vom Zusammenleben in der Unterkunft bekommen.

Familientreff steht Flüchtlingen offen

Einer der Flyer, der auf diesem Weg bei den Ukraine-Flüchtlingen gelandet ist, stammt vom Familienzentrum Wuselvilla. Das ehemalige Mütterzentrum ist bekanntlich ebenfalls nur wenige Schritte entfernt. Das Team veranstaltet dienstags von 16.30 bis 18 Uhr ein Familiencafé für ukrainische Familien. Sie seien aber auch zu den täglichen Öffnungszeiten willkommen, betont Betül Cakir-Möckl, die die offenen Treffs koordiniert.

Die Einladung werde bereits dankend angenommen. „Für die Kinder und Familien, es sind eher die Mütter gekommen, ist es eine schöne Möglichkeit, ein Stück Normalität zu haben“, sagt Cakir-Möckl. Besonders die Heranwachsenden hätten das Bällebad, die Spiel- und Bastelsachen in der Wuselvilla an den ersten beiden Terminen gerne genutzt. „Wir wollen ihnen einen Wohlfühlraum bieten.“

