Schwaigwaller Bach: Arbeiten laufen

Nach dem langen Winter werden die Arbeiten am Bett des Schwaigwaller Bachs nun fortgesetzt.

Geretsried – Der Bauzaun am Radweg an der Einfahrt Nord erinnerte über Monate daran, dass der Schwaigwaller Bach abgedichtet werden soll. Fortschritte waren jedoch nicht sichtbar. „Die Baustelle am Schwaigwaller Bach ruht sehr lange“, bemerkte Dr. Detlev Ringer (Grüne) unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ in der jüngsten Sitzung des Geretsrieder Stadtrats. Er wollte wissen, wann die Arbeiten wiederaufgenommen werden. Der Frage schloss sich auch Hans Hopfner (SPD) an. Stadtbaurat Rainer Goldstein antwortete kurz und knapp: „Der Winter war hart. Die Baufirma ist seit einer Woche dabei, die Arbeiten Zug um Zug wiederaufzunehmen.“

Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde die Baustelle am Schwaigwaller Bach eingerichtet. Eine Trasse von 1350 Metern Länge und 15 Metern Breite wurde ausgeholzt. Das Bett des Bachs wird von der Blumenstraße bis zur Isar mit Betonitmatten abgedichtet, damit er keinen Einfluss auf den Grundwasserspiegel im Blumenviertel nimmt. Eigentlich sollte die Maßnahme, die rund 500 000 Euro kostet, im Spätsommer vergangenen Jahres abgeschlossen sein und der Bachlauf dieses Frühjahr nur noch begrünt werden. Als die Arbeiten jedoch unterbrochen wurden, hieß es aus dem Rathaus, dass sich die Stadt in Gesprächen mit dem Auftragnehmer befinde und mit einer Fertigstellung im Frühjahr 2019 zu rechnen sei.

Zwischen der Böhmwiese und der Blumenstraße wurde das Bachbett bereits abgedichtet.

