Seitenklappe durchbricht Lkw-Führerhaus - ein Schwerverletzter

Schwerer Unfall bei Geretsried: Die Seitenklappe eines Imbisswagens durchbrach ein Lkw-Führerhaus und verletzte den Fahrer schwer.

Geretsried/Dietramszell - Zwei Verletzte hat ein schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag nahe der Tattenkofener Brücke, an der Einmündung der Staatsstraße 2369 in die St 2072, gefordert. Laut Polizei war ein 43-jähriger Wolfratshauser mit einem Imbisswagen in Richtung Geretsried unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache öffnete sich eine Seitenklappe des Wagens und ragte in die Gegenfahrbahn.

In diesem Moment kam von dort ein 53-jähriger Dietramszeller mit seinem Lkw. Die Seitenklappe durchbrach die Frontscheibe des Lasters und traf den Fahrer im Brustbereich. Dieser erlitt schwere Thorax- und Armverletzungen. Nach der Erstbehandlung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Sein Beifahrer, ein 41-jähriger Gaißacher, wurde durch Glassplitter an den Händen verletzt.

Im Einsatz waren zwei Notärzte, eine Rettungswagenbesatzung sowie die Freiwillige Feuerwehr Geretsries mit zirka 20 Kräften. Sie befreiten den Fahrer aus dem Führerhaus und sperrten zusammen mit der Polizei die Straßen ab. Die St 2072 und St 2369 waren zirka eine Stunde komplett gesperrt.

Lesen Sie auch: Glätte sorgt für zahlreiche Unfälle.