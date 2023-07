So sehen die mobilen Lehrschwimmbecken auf der Ladefläche des Lkw aus. In München gibt es Überlegungen, fahrende Pools zur Schwimmausbildung zu nutzen – ob das Angebot wirklich taugt, um dort Seepferdchen-Prüfungen abzunehmen, stellt die DLRG infrage.

Zahl der Nichtschwimmer ist hoch

Immer weniger Kinder können richtig schwimmen. Vereine und Politik suchen kreative Lösungen - in Firmenpools, Privatgärten oder Lastwagen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Landkreis gibt es viele Seen und Flüsse – und mindestens genauso viele Notfälle, in denen Menschen aus dem Wasser gerettet werden müssen. Eine Entwicklung, die Maiko Alpers von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Geretsried seit Jahren beobachtet: Immer wieder sind Kinder, die nicht schwimmen können, in Gefahr – laut einer aktuellen Umfrage der DLRG betrifft das jeden fünften Grundschüler. Demnach hat sich die Zahl der Nichtschwimmer in dieser Altersklasse seit 2017 verdoppelt. Hinzu kommen 23 Prozent, die sich nicht sicher über Wasser halten können.

Seepferdchen-Ausbildung stockt: Gibt‘s bald Schwimmkurse im Lkw oder im Privatpool?

Das Problem: Die Nachfrage übertrifft das Angebot. Sobald Alpers oder seine Kollegen einen neuen Kurs zur Anmeldung freischalten, „dauert es höchstens ein paar Minuten, bis er komplett voll ist“. Die Schwimmausbildung von Kindern ist im Landkreis schon lange schwierig. Zum einen fehlen Ausbilder, zum anderen Schwimmbäder. Hinzu kommt: Nicht alle Kursteilnehmer schaffen im ersten Anlauf das Seepferdchen – zuletzt etwa 70 Prozent.

Die Probleme der Ausbildung sind nicht spezifisch für den Landkreis. An vielen Orten suchen Politik und Ehrenamtliche Antworten auf die Frage, wie mehr Kinder das Seepferdchen oder andere Schwimmabzeichen erlangen können. In München beispielsweise gibt es Überlegungen, Grundschüler in einem Lastwagen ihre ersten Bahnen ziehen zu lassen. Die fahrenden Bassins wurden in Stuttgart bereits eingesetzt.

Firma „Fuchs baut Gärten“ schult Kinder im Firmenpool - „Früher konnten alle in der ersten Klasse schwimmen“

Im Landkreis gibt es ebenfalls kreative Ansätze. Derzeit machen regelmäßig Kindergartenkinder in Lenggries ihre ersten Schwimmversuche im Wasser – und zwar auf dem Hof einer Gartenbaufirma. Die Idee geht zurück auf Balbina Fuchs, Co-Geschäftsführerin von „Fuchs baut Gärten“. Sie sagt: „Mir ist einfach wichtig, dass Kinder schwimmen können und sich sicher im Wasser bewegen lernen.“ Ihre eigenen hätten früh gute Kurse genossen, ihre älteste Tochter absolviere gerade die Prüfung zur Rettungsschwimmerin. Was Fuchs deshalb umso mehr überrascht: „Sehr viele Viertklässler haben noch kein Seepferdchen. Früher konnten fast alle schon in der ersten Klasse schwimmen.“

Ein Zustand, der der Mutter erst Sorgen machte – und sie dann dazu motivierte, selbst zu helfen. Sie knüpfte Kontakt zu einer Schwimmtrainerin und bietet inzwischen im Pool auf dem Firmengelände – 26 Grad warm, ausreichend tief – drei Kurse an. Mit Erfolg: Die ersten Teilnehmer haben ihren Freischwimmer geschafft. Andere haben den Lehrgang jedoch abgebrochen. Fuchs hat sich „sagen lassen, dass das inzwischen ganz normal ist“. Gründe seien entweder überzogene Erwartungen oder übergroße Vorsicht der Eltern: „Manche wollen am liebsten mit ins Becken hüpfen und ihren Kleinen durchgehend das Händchen halten.“

DLRG bildet Kinder in Lenggries aus - Familienbad ist „toujours belegt“

Im Lenggrieser Gemeinderat ist das Thema bekannt. Vor zwei Jahren rief Jugendreferentin Sabine Gerg deshalb Besitzer privater Pools dazu auf, diese für die Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Nun hält sie fest: „In der Sache ist gar nichts weitergegangen.“ Trotzdem hat sich die Situation verbessert. „Gemeinsam mit der DLRG und privaten Trainern haben wir einige Kurse in der öffentlichen Isarwelle organisieren können.“ Das Familienbad sei „toujours belegt“, was für Gerg einen Beweis für die Dringlichkeit darstellt. Über diese Kooperation sei es gelungen, rund 350 Kindern Sicherheit im Wasser zu vermitteln. Zwischen vier und zwölf Jahre seien die Teilnehmer alt gewesen – einige der älteren hatten während der Pandemie keine Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen. „Außerdem gibt es Kinder von Asylbewerbern, die nie schwimmen gelernt haben, und es jetzt nachholen.“ Mit den Erfolgen ist die Jugendreferentin zwar zufrieden, „aber es gibt immer noch Nachbesserungsbedarf“.

Kinder können nicht richtig schwimmen - „Trauen sich nicht, den Kopf unter Wasser zu halten“

Das sieht Maiko Alpers genauso. Und für ihn stehen die Eltern in der Verantwortung. Während vieler Neulingskurse stellte der Geretsrieder DLRG-Chef nämlich fest, dass einige Kinder sich im Wasser überhaupt nicht wohlfühlen. „Viele trauen sich nicht, den Kopf unter Wasser zu halten.“ Eine Gewöhnung ans ungewohnte Element sei aber wichtig, um sicher schwimmen zu lernen. Das wäre laut Alpers ein Vorteil der in München diskutierten Schwimmkurs-Lkw. Aber: „Wir haben im Vorstand sehr kontrovers über das Thema diskutiert. Um wirklich schwimmen zu lernen, ist es nicht der richtige Weg.“ Schließlich sei es in einem verhältnismäßig kleinen Becken – laut dem Schweizer Hersteller sind sie acht Meter lang und etwa zwei Meter breit – sehr leicht, sich am Rand festzuhalten. Alpers: „Das gibt eine trügerische Sicherheit.“

„Es kann Leben retten“: Balbina Fuchs möchte Schwimmausbildungen stärken

Völlig ablehnend steht er diesem Modell dennoch nicht gegenüber. „Für die erste Wassergewöhnung und die einfachen Techniken wäre es eine Alternative.“ Wer im Minibecken den Frosch – früher nannte man diese Schwimmtechnik „Charlie Chaplin“ – beherrsche, könne mit einem größeren Erfahrungsschatz in einen richtigen Kurs starten und sich das Seepferdchen sichern. Für Balbina Fuchs steht fest, dass viele Möglichkeiten geprüft werden sollten, um die Quote zu erhöhen. „Es kann Leben retten – das sollte Motivation genug sein.“

