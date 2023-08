Seit 40 Jahren mit dem Herzen dabei: Freizeitclub für Menschen mit und ohne Behinderung feiert

Ausgelassene Stimmung: Zusammen mit Angehörigen, Gästen und den Ehrenamtlichen feierte der Freizeitclub seinen runden Geburtstag im Gemeindesaal der evangelischen Petruskirche. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Freizeitclub für Menschen mit und ohne Behinderungen hat Angebote für alle Menschen. Bei einer großen Feier beging der Verein einen runden Geburtstag.

Geretsried – Es wird gelacht im Saal der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Geretsried. Die Besucherinnen und Besucher schütteln sich die Hände und umarmen sich freudig. „Schön, dass Du da auch bist“, ist immer wieder zu hören. Eigentlich eine Situation wie immer – und doch ganz anders. Alkoholfreier Sekt wird gereicht, vor der Tür steht – trotz Geburtstag von Inhaber Benedikt Fagner – der Foodtruck des Traditionsgasthauses Humplbräu. Man merkt, heute ist kein normales Treffen des Freizeitclubs für Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen. „Wir feiern heute unseren 40. Geburtstag“, sagt Antonie Sommerwerk, die die Gruppe seit 14 Jahren leitet.

Stießen auf den runden Geburtstag an: Gründerin Ilse Raeder (li.) mit der jetzigen Leiterin Antonie Sommerwerk. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit 1983 gibt es den Freizeitclub. Das Pfarrer-Ehepaar Ilse und Max hatten ihn damals gegründet, mit dem Ziel, behinderte und nicht behinderte Menschen zu gemeinsamen Aktivitäten zusammen zu bringen. Als sich Ilse Raeder von der Leitung zurückzog, übernahm Hannah Schröder. Zwei Jahre später stand der Freizeitclub auf der Kippe: Schröter stellte ihr Amt aus „zeitlichen Gründen schweren Herzens wieder zur Verfügung“. Nun war guter Rat teuer.

Aber dann sprang Antonie Sommerwerk in die Bresche. „Es konnte nicht angehen, dass so ein wertvoller Treff wegen einer fehlenden Leitung aufgegeben wird“, sagt Sommerwerk rückblickend. Und wenn die Geretsriederin sich für etwas einsetzt, dann mit aller Kraft und vollem Herzen. Geholfen hat ihr, dass sie ein Jahr als Ehrenamtliche bei dem offenen Treff der rund 30 Menschen dabei war. „Natürlich war ich vor dem allerersten Treffen verunsichert“, erzählt sie von ihrem ersten Kontakt mit dem Clubmitgliedern. „Darf man sie anschauen, ohne dass es beleidigend wirkt, anfassen und ansprechen?“ Schnell merkte sie: Man darf. „Das Einzige, was man braucht, ist ein offenes Herz und die Bereitschaft, sich einzulassen.“ Sommerwerk überlegt kurz. „Menschen mit einer geistigen Behinderung sind unglaublich offen und spontan. Und sie zeigen sehr deutlich, wenn sie etwas mögen oder nicht.“

Keine Berührungsängste: Antonie Sommerwerk leitet den Freizeitclub für Menschen mit und ohne Behinderung

Heute kennt Sommerwerk keine Berührungsängste mehr. Bei den Treffen, die jeden Mittwochabend zwischen 18 und 20 Uhr statt-finden, wird gesungen, getanzt, kleine Theaterstücke aufgeführt oder getrommelt. „Ganz wichtig ist auch das ,Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel‘“, sagt sie. „Das steht derzeit auf der Hitliste ganz oben.“ Und natürlich, wenn Ehemann Willi Sommerwerk zur Gitarre greift. „Da gibt es kein Halten mehr.“

Den Menschen, die zum Teil mehrfach behindert sind, bedeuten diese Abende viel. Viele von ihnen sind in Pflegeeinrichtungen untergebracht, kommen so aus ihrem Wohn- und Arbeitsalltag heraus – und entwickeln manche Begabung. „Der eine entdeckt sein Talent zum Malen, der andere seine Leidenschaft, uns Gedichte vorzutragen“, so die Geretsriederin. Umgedreht versuchen Sommerwerk und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter immer, ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, das jeden anspricht. Und es scheint zu gelingen. Über Besuchermangel kann sich der Freizeitclub auch nach 40 Jahren nicht beschweren. „Das Schönste ist, zu sehen, wie sich alle freuen, dass wir zusammenkommen und ein paar fröhliche Stunden miteinander verbringen“, sagt Sommerwerk. „Für uns ist der Club zur Herzensarbeit geworden.“