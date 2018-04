Frau schoss auf Polizisten mit Schreckschusspistole - aber ist sie überhaupt schuldfähig?

Nach dem SEK-Einsatz an der Jeschkenstraße ermittelt die Polizei unter anderem wegen Nötigung. Allerdings ist noch nicht klar, ob die 33-Jährige überhaupt schuldfähig ist.

Geretsried – Die Frau, die am Gründonnerstag in einer Geretsrieder Obdachlosenunterkunft mit einer Schreckschusspistole auf Polizisten gefeuert hat (wir berichteten), befindet sich weiterhin in einer psychiatrischen Fachklinik. Dort klären Mediziner laut Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft ab, „ob die Frau schuldfähig ist“. Derweil ermittelt die Polizei unter anderem wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen die 33-Jährige. Sollte sich herausstellen, dass die Frau „juristisch nicht zur Verantwortung gezogen werden kann“, so Sonntag, „stellen wir die Ermittlungen ein“. Die Frau soll bereits zuvor auffällig geworden sein.

peb