Selbst der Minister staunt: Gymnasium Geretsried arbeitet digital - Schüler individuell gefördert

Von: Dominik Stallein

Freies Lernen: Drei junge Schülerinnen pauken Englisch an einer Lerninsel – und erklären ihren Fortschritt Kultusminister Michael Piazolo (Mitte) und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beim Besuch von Kultusminister Piazolo präsentiert das Gymnasium Geretsried Tablet-Angebote und Lerninseln, an denen man weit weg von angestaubtem Tafel-Unterricht lernt.

Geretsried – Bei der Chemie-Prüfung ging die dritte Aufgabe ziemlich in die Hose. Das Volumen von Sauerstoff haben die wenigsten Schüler richtig berechnet. Selma (14) und Lara (15) schufen eine moderne Form der Nachhilfe. „Damit wir es endlich mal checken“, erklären sie in einem selbst erstellten Videoclip, wie man es richtig berechnet. Sehen durfte ihn am Mittwochvormittag Kultusminister Michael Piazolo. Das Video samt Formeln, Rechenweg und Humor können sich alle Mitschüler angucken – auf einer eigenen Internet-Plattform, wo sie auch Arbeitsblätter, andere Erklärvideos und Unterrichtsmaterial abrufen können. Seit eineinhalb Jahren lernen die Jugendlichen der achten und neunten Klassen am Gymnasium auch am Tablet.

Dem Staatsminister zeigten Lehrer und Schüler, welche modernen Lernformen sie an der Schule bereits umgesetzt haben. „Digitalisierung ist eine Dringlichkeit“, betonte Piazolo. Wie sie in der Praxis aussehen kann, erläuterte Lehrerin Andrea Mahlendorff. Die Schüler ihrer neunten Klasse lernen Spanisch auf verschiedenen Wegen – mit Hörbeispielen, Videos und Texten. Statt wie früher im Klassenzimmer dem CD-Player zu lauschen, können sie den Stoff überall durchgehen. „Ich kann alles in meinem Tempo lernen“, erklärte Flavia, eine Schülerin, „und die Sachen so oft wiederholen wie ich will - unabhängig von der Lehrkraft.“ Wenn sie mit ihrem Stoff fertig ist, kann sie ihr Wissen in einem interaktiven Quiz prüfen. Die Schüler, das erklärte Konrektorin Sabine Apprecht, würden mit dem modernen Konzept individueller und nachhaltiger gefördert.

Sogar ein Chemie-Experiment hatte die Schule für den Kultusminister und Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag, vorbereitet. Lehrer Johannes Forstner projizierte mit einem Beamer – Standardausrüstung in den Klassenzimmern – ein Diagramm an die Wand. Es zeigte sekundengenau den Messverlauf eines Thermometers. Er steckte es in ein Wasserglas, in dem sich eine Brausetablette auflöste. Die Temperatur sank um ein knappes Grad – dann heizte die Raumluft das Ganze wieder auf. Der Temperaturunterschied im Wasserglas ist nicht der Grund, warum Forstner das Experiment so stolz zeigte. Er verdeutlichte damit die kabellos übertragenen Minimal-Unterschiede der Temperatur, das smarte System, das sie sofort in einem Diagramm aufzeigt und die modernen Möglichkeiten, den Schülern den Lernstoff zu präsentieren.

Bei aller Modernisierung bleibe der klassische Schulunterricht mit Büchern und Heften erhalten. Wie Forstner erklärte, handle es sich um ein zusätzliches Angebot: Jeder Lehrer entscheide selbst, welche digitalen Neuerungen er in den Klassen nutzen möchte. Jeder Schüler bringt sein eigenes Gerät mit. Wie eine Jugendliche bei der Abschlussbesprechung erklärte, gebe es vom Förderverein der Schule Unterstützung für Familien, die sich kein eigenes Gerät leisten können. Piazolo erklärte, dass auch der Freistaat Gelder zur Verfügung stellt. Auch für die Administration und die Gerätepflege sollen die Kommunen Finanzmittel erhalten.

Der Tablet-Unterricht beginnt in Geretsried in der achten Klasse. Auch für jüngere Schüler gibt es individuelle Lernangebote. Michael Piazolo schaute beispielsweise Emilia, Ina und Marlene über die Schulter. Die Sechstklässlerinnen saßen zu dritt an einem Vierer-Tisch, einer Lerninsel. Vor ihnen: Buntstifte, Übungsblätter und ein Englisch-Buch. Was zu tun ist, hatte ihnen ihre Lehrerin im Klassenzimmer erklärt, dann trafen sie den Minister auf dem „freien Marktplatz“.

Die Schüler entscheiden selbst, wie sie auf dem „Forum“ arbeiten: Sie können sich Themen gemeinsam oder alleine widmen. Es gibt Gemeinschaftstische und Solobänke. Die Schüler können sich an verschiedenen Arbeitsmaterialien bedienen, wie Lehrerin Sabine Dobler Kultusminister Piazolo erklärte. Hinter ihr stand eine Schrankwand, darüber klebten die Lettern „Stillarbeit“ auf rotem Tonpapier. Das ist Programm: Die Sechstklässler arbeiteten am Mittwoch emsig vor sich hin – nur der Minister und die Lehrerin sprachen in diesem Moment. Wenn gerade kein bayerischer Spitzenpolitiker zu Gast ist, läuft die Arbeit noch ruhiger ab. Dann stehen die Lehrer bei Fragen zur Seite. Die Lernangebote – ob an Inseln oder am Tablet – verfolgen laut Dobler ein großes Ziel: „Die Schüler sollen nicht bloß ein Abitur schreiben. Uns ist wichtig, dass sie zu Persönlichkeiten werden und auf ihren zukünftigen Berufsweg vorbereitet werden.“

Kultusminister Piazolo war voll des Lobes. Das Gymnasium Geretsried bezeichnete er nach dem Termin als ein „sehr gutes Beispiel“ für digitalen Unterricht. „Wenn ich sehe, wie engagiert und selbstbewusst die Jugendlichen über die Projekte sprechen, ist mir um diese Generation nicht bange.“