Selbstmord statt Folter: Ein Kreuz erinnert an Tragödie

Von: Dominik Stallein

Teilen

Ein Kreuz zwischen Wolfratshausen und Geretsried erinnert an eine tragische Liebesgeschichte. © Archiv

Das heimliche Verhältnis nahm ein tragisches Ende: Ein junger Flößer nahm sich das Leben. Heute erinnert ein Kreuz an das Drama bei Geretsried.

Wolfratshausen/Geretsried – Die Liebe stand unter keinem guten Stern. Noch heute erinnert ein Holzkreuz zwischen Wolfratshausen und Geretsried, genauer zwischen Buchberg und Gartenberg, an die tragische Geschichte, die sich vor über 700 Jahren abgespielt haben soll.

Selbstmord statt Folter: Ein Kreuz erinnert an Tragödie

Die junge Philomena hatte eigentlich die freie Wahl: Die Tochter eines Müllers war so schön, dass die Männer reihenweise um ihre Hand anhielten. Ihr Vater hoffte darauf, dass sich Philomena für einen reichen Mann aus gutem Hause entscheiden würde. Was er nicht wusste: Seine Tochter hatte sich bereits verliebt – in einen ziemlich armen Floßknecht aus der Jachenau. Zweimal in der Woche traf Philomena ihren Geliebten, wenn der in Wolfratshausen war – heimlich natürlich, weil der Vater es nicht mitbekommen durfte.

Heimliche Beziehung wurde verboten: Pärchen muss fliehen

Doch alle Geheimnistuerei half nichts: Die Liebe flog auf, und der Müller reagierte erbost. Er wollte seiner Philomena die Beziehung und die inzwischen angedachte Hochzeit verbieten. Für die Liebschaft bestrafte er seine Tochter und ließ sie als niedrige Dienstmagd auf der Burg eines berüchtigten Raubritters schuften.

Lesen Sie auch: Ein riesiger Geist spukte durch Wolfratshausen - zu Lebzeiten war die Frau schon gefürchtet

Der Floßknecht, der nicht erfahren sollte, wo seine Geliebte abgeblieben war, fand irgendwann heraus, dass Philomena auf der Burg sein muss. Er verkleidete sich als Pilger und bat um Einlass am Burgtor. Philomena erkannte den Geliebten trotz der Verkleidung – kurzerhand entschloss sich das Paar zur Flucht in die Jachenau, wo der junge Mann lebte.

Statt Folter und Gefangenschaft nahm sich ein Flößer das Nehmen

Ein Happy End fand die Liebesgeschichte nicht: Reiterschaften des Raubritters jagten die beiden mit Suchhunden und spürten die Flüchtigen schließlich auf. Der junge Floßknecht wusste, dass ihm Folter drohen würde – und hatte vorgesorgt. Noch bevor er gefesselt werden konnte, zog er ein Messer aus seinem Pilgergewand und stieß es sich selbst mitten ins Herz. An der Stelle, wo sein Blut noch lange auf dem Boden zu sehen war, ließ Philomena ein rotes Kreuz zum ewigen Gedenken an ihren mutigen Geliebten aufstellen. Noch heute steht das Kreuz an dieser Stelle. Es wurde bereits mehrfach restauriert, zuletzt Ende der 1980er-Jahre. Wie es der schönen Müllerstochter nach der Tragödie erging, ist nicht überliefert.

Sagen der Heimat in Serie

In unserer Serie „Sagenhafte Heimat“ stellen wir in loser Reihenfolge Sagen und Legenden aus der Region vor. Zum Beispiel über eine Kapelle, die Wünsche wahr werden ließ - und Leben rettete.