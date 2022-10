Selbstversorger in Gelting: 60 Leute ackern für das eigene Gemüse

Der Sellerie kommt noch, ebenso der Grünkohl und der Mangold: Das Ehepaar Daniela Marthaler und Andreas Letsche verwaltet Feld 2 des Projekts „Biologischer Eigenanbau“ der Lokalen Agenda 21. Die Hobbygärtner hatten heuer eine hervorragende Ernte an Kohlrabi, Salat und Roter Beete, wie sie stolz berichten. Wenn ich heute in eine Rübe aus dem eigenen Beet beiße, fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt. Diese Süße und dieses Aroma bekommt man in keinem Supermarkt, auch in keinem Bio-Markt. Hobbygärtner Andreas Letsche © Sabine Hermsdorf-Hiss

Hobbygärtnern liegt voll im Trend. In Gelting sähen, pflegen und ernten 60 Menschen ihr eigenes Gemüse. Die Nachfrage nach Parzellen ist hoch.

Gelting – „Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß“. Die Zeile aus Rainer Maria Rilkes Gedicht „Herbsttag“ trifft auf die diesjährige Ernte zu. Egal ob Äpfel, Kartoffeln, Bohnen, Salat, Himbeeren oder Zucchini – die Hobbygärtner freuen sich am Ende der Saison über reiche Erträge. Grünkohl, Mangold, Wirsing, Sellerie, Spitzpaprika und einige orange leuchtende Hokkaido-Kürbisse warten noch auf die letzten „paar südlicheren Tage“, um bei Rilke zu bleiben.

„Ende Oktober machen wir die Beete winterfest“, sagt Andreas Letsche. Der Geltinger ist einer der Sprecher der Lokalen Agenda 21, die in Gelting am Ende des Bahnwegs und entlang des Loisach-Isar-Kanals drei Felder für biologischen Eigenanbau von zwei örtlichen Landwirten gepachtet hat. Auf insgesamt 6000 Quadratmetern Fläche, die in Parzellen von 50 und 100 Quadratmetern aufgeteilt sind, bauen derzeit 60 Teilnehmer ihr eigenes Obst und Gemüse an. Sie verpflichten sich dabei, streng ökologische Grundsätze zu beachten und auf Umweltgifte jeglicher Art zu verzichten. Das bedeutet jede Menge Schweiß, aber auch jede Menge Genuss.

„Bekommt man in keinem Bio-Markt“: Selbstversorger Letsche spricht über Vorteile des Eigenanbaus

„Ich stamme von der Schwäbischen Alb. Meine Mutter hatte einen großen Nutzgarten. Wenn ich heute in eine Rübe aus dem eigenen Beet beiße, fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt. Diese Süße und dieses Aroma bekommt man in keinem Supermarkt, auch in keinem Bio-Markt“, sagt der Freizeitgärtner, von Beruf IT-Spezialist. Gemeinsam mit seiner Frau Daniela Marthaler verwaltet Andreas Letsche Feld 2, das in der Mitte, am Kanal Richtung Baierlach, liegt. Die Nachfrage nach Parzellen ist angesichts der zahlreichen Meldungen über Schadstoffe in Lebensmitteln und des oft profitorientierten Massenanbaus von Gemüse groß. „Auf der Warteliste stehen im Moment sechs Personen“, sagt Letsche.

Ökologische Landwirtschaft in Gelting: Ein eigener Acker ist viel Arbeit

Wer sein Grünzeug selbst produziert, weiß, warum Bio seinen Preis hat. Das Stück Wiese, das man pachtet, muss zunächst in Handarbeit in einen Acker umgewandelt werden. Wer dann etwa Kartoffeln pflanzt, muss regelmäßig die Erde anhäufeln, Unkraut jäten und Käfer klauben, bis er die Früchte seiner Arbeit in Händen hält. Salatbauern haben den ganzen Sommer über mit Schnecken zu kämpfen. Wühlmäuse sind ein weiteres Problem; sie dürfen mit Fallen gefangen werden. Tomatenliebhaber müssen viel düngen – an natürlichen Mitteln empfiehlt Letsche Pferdemist – und reichlich gießen. Die Agenda-21-Mitglieder haben das Glück, dass sie aus dem Loisachkanal Wasser entnehmen dürfen. Auch in diesem trockenen Sommer gab es keine Einschränkungen seitens des Landratsamts in Bad Tölz.

„Es ist ein schönes Miteinander“ - Die Hobbygärtner schwärmen von eigenem Feld

„Die meisten Mitglieder kommen täglich“, sagt Daniela Marthaler. Zumeist handle es sich um ältere Menschen, überwiegend mit Gartenerfahrung. Sie gäben ihre Tipps gerne an die Neuen weiter. „Es ist ein schönes Miteinander hier“, findet Marthaler. Die Aufnahmegebühr beträgt 50 Euro. Für den Quadratmeter Fläche zahlt man 50 Cent. Hinzu kommt ein jährlicher, so genannter Arbeitsbeitrag von zehn Euro pro Feld. Freiwillige Mitarbeit ist gerne gesehen. Demnächst muss zum Beispiel der Zaun um Feld 2 erneuert werden. Es gibt Vorträge und Versammlungen. Fachleute referieren über Themen wie „Mischkultur“, „Fachgerechtes Kompostieren“, „Wie dünge ich richtig?“ oder „Umweltfreundlicher Umgang mit Schädlingen“.

Ein guter Ausgleich zur Arbeit im Büro: Feldarbeit sehr im Trend

Wird eine Parzelle frei, ist sie laut Andreas Letsche „ruckzuck wieder vergeben“. Das liegt seiner Meinung nach daran, dass es in den modernen Wohnanlagen kaum noch genügend große Gärten gibt. Das Gärtnern liege aber im Trend, nicht erst seit der Pandemie, in der viele sich erstmals damit beschäftigten. Für Andreas Letsche „ist das Wühlen in der Erde, das Unkrautzupfen und schließlich das Ausgraben des Ernteguts, das immer eine Überraschung ist, ein idealer Ausgleich zu meinem Bürojob“. Seine Frau verarbeitet das meiste Gemüse frisch oder verschenkt es innerhalb der Familie. „Andere kochen oder frieren ein und haben den ganzen Winter über einen Vorrat“, weiß sie.

Erntesaison für die Selbstversorger beendet

Für das Ehepaar ist die Saison bereits beendet. Sie erfreuen sich an den noch blühenden Dahlien auf ihrer Parzelle. Denn auch für die Insekten soll gesorgt sein bei dem bereits seit 2002 bestehenden Projekt der Lokalen Agenda 21. TANJA LÜHR

Weitere Infos im Internet auf der Seite www.agenda21-geretsried-wolfratshausen.de/ak/eigenanbau.