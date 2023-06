Serbin wagte in Geretsried den Weg in die Selbstständigkeit - doch ihr Herz schlägt fürs Heimatland

Von: Doris Schmid

Teilen

Heimatecke im Geretsrieder Wohnzimmer: Bojana Kimissoglou hält ein Weihrauchgefäß in den Händen. An der Wand hängen Ikonen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder kam Bojana Kimissiglou im Jahr 1996 nach Deutschland. Heute betreibt die 33-jährige Serbin in Gartenberg ein Kosmetikstudio.

Geretsried – Nur die ersten sechs Jahre ihres Lebens verbrachte Bojana Kimissoglou in Serbien. Aber diese Zeit hat die heute 33-Jährige geprägt. Regelmäßig fährt sie mit ihrem Ehemann und den zwei Töchtern nach Novi Sad, ihre Geburtsstadt. Heimweh nach Deutschland verspüre sie in Serbien nicht, sagt die orthodoxe Christin: „Ich liebe es, die Sprache dort zu hören.“

Serbin kam mit Mutter und Bruder nach Deutschland - das Leben in ihrem Heimatland wurde immer schwerer

Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder kam Kimissoglou 1996 kurz nach Ende des Bosnienkriegs nach München. Der Krieg sei nicht der Grund gewesen, warum sie Serbien verlassen haben, sagt die Geretsriederin. „Der hat hauptsächlich in Bosnien stattgefunden.“ Aber das Leben sei dadurch in ihrem Heimatland sehr schwer geworden.

Manchmal sei in Teilen von Novi Sad der Strom abgestellt worden. „Die Leute haben sich um Brot geprügelt“, erinnert sie sich. So beschloss die Familie, der zweitgrößten Stadt des Landes den Rücken zu kehren. Deutschland galt als sicher und war bekannt dafür, „dass man sich dort eine Zukunft aufbauen kann“. Gute Gründe, in die Bundesrepublik auszuwandern.

Weil die Mutter von Kimissoglou einen Bekannten in München hatte, fiel die Wahl auf die Landeshauptstadt. Dort begann die Familie ein neues Leben. Kimissoglou besuchte die Schule und machte eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. In ihrer Freizeit tanzte die junge Frau in einem serbischen Folklore-Ensemble.

Serbin wagte in Geretsried den Schritt in die Selbstständigkeit

Nach einem zweieinhalbjährigen Intermezzo in Düsseldorf kehrte Kimissoglou 2013 zurück nach Bayern. Sie zog zu ihrem Freund nach Geretsried. „Dann ging alles ganz schnell“, blickt die gepflegte schlanke Frau zurück. Ihr Partner machte ihr noch im gleichen Jahr einen Heiratsantrag. Die Vermählung fand in der Heimat der Schwiegerfamilie, in Griechenland, statt.

„Geladen waren 600 Gäste, gekommen sind ,nur‘ 300“, erzählt die Serbin und lacht. Natürlich durfte bei der traditionellen Feier auch die serbische Folklore nicht fehlen. „Da bin ich schon stolz darauf, was das angeht“, sagt Kimissoglou. Ein Jahr nach der Hochzeit kam die erste Tochter zur Welt. Dreieinhalb Jahre später folgte ein zweites Mädchen.

Parallel zu ihrer ersten Schwangerschaft machte Kimissoglou eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Nach einiger Zeit im Angestelltenverhältnis wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Seit fast einem Jahr betreibt sie am Fasanenweg ihr eigenes Studio „Omorfia Beauty Bar“. Eigentlich habe sie das gar nicht gewollt, selber Chefin zu sein, gesteht die 33-Jährige. „Aber es hat sich so ergeben.“ Kimissoglou öffnet ihren Salon nach Terminvereinbarung. „Ich habe ja auch noch kleine Kinder.“ Mit dem Verlauf des ersten Jahres sei sie zufrieden, ergänzt sie.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Obwohl sie bereits seit 27 Jahren in Deutschland lebt, fühlt sich Kimissoglou ihrem Heimatland sehr verbunden. Sie fährt gerne nach Serbien, auch wenn es nur für eine Woche ist. „Die Zeit vergeht anders, das Herz schlägt anders, die Luft ist anders“, beschreibt sie ihre Empfindungen. In Deutschland sei alles getaktet und die Deutschen bekannt für ihre Pünktlichkeit. „Deshalb sind sie auch so erfolgreich“, meint die Geretsriederin anerkennend. „Aber das erfüllt mich nicht.“

Die Zeit vergeht anders, das Herz schlägt anders, die Luft ist anders.

Ein Leben in Serbien oder auch in Griechenland könnte sie sich durchaus vorstellen, verrät die 33-Jährige. Doch mit Kindern sei das jetzt noch keine Option. „Ich denke, ich werde es einmal wie viele Rentner machen“, sagt Kimissoglou. „Ein paar Monate in Deutschland verbringen, ein paar Monate in Serbien.“ Die Wohnung in Novi Sad hat die Familie damals nicht aufgegeben. Eine gute Voraussetzung, um diesen Plan in die Tat umzusetzen. nej

Über diese Serie

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.