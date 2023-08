Sie darf dort arbeiten, wo andere abschalten

Von: Franziska Konrad

Teilen

Neues Gesicht in den Wäldern: Tereza Möbus – hier zu sehen mit ihren Hunden Alma und Paul – ist Geretsrieds neue Försterin. Das absolut Allercoolste an meinen Job: Er ist extrem vielfältig, ich bin viel draußen und kann mir die Arbeit selbstständig einteilen. Tereza Möbus, neue Försterin in Geretsried © Sabine Hermsdorf-Hiss

Tereza Möbus ist Geretsrieds neue Revierförsterin. Die gebürtige Nürnbergerin verrät, was den Stadtwald besonders macht

Geretsried – Mit wachsamen Augen streift Tereza Möbus durch den Geretsrieder Stadtwald. Immer wieder wandert ihr Blick aufmerksam nach rechts und links, hoch zu den Bäumen. Zu ihrer Linken folgen der 33-Jährigen ihre beiden Hunde Alma und Paul. Möbus ist seit Februar die zuständige Försterin für Geretsried und Gelting.

Ihr Gebiet ist weitläufig, umfasst neben dem Stadtwald und dem Waldpark etwa die Forstflächen rund um die Königsdorfer Alm und den Bibisee. „Müsste ich am Stück alle Flächen der Stadt kontrollieren, würde das bestimmt drei Tage dauern“, schätzt die Försterin.

Aus diesem Grund kommt Möbus nicht drum herum, manche Strecke auf Waldwegen mit dem Auto zurückzulegen, „sonst sind die Distanzen einfach zu groß“. Dafür erntete sie in den vergangenen Wochen bereits den ein oder anderen bösen Blick von Radlern oder Fußgängern. Doch die Wahl-Walchenseerin zeigt sich optimistisch. „Die Geretsrieder kennen mich und meinen Skoda halt noch nicht. Die haben wahrscheinlich noch das Auto von meinem Vorgänger im Kopf.“ In ihrem ersten eigenen Revier hat sie sich inzwischen einigermaßen eingelebt.

Lesen Sie auch: Wald im Wandel: Neue Aufteilung der Forstreviere im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Doch die junge Frau weiß: „Bis man alle Flächen in Gebiet genau kennt, das dauert.“ Zwei Dinge weiß sie am Geretsrieder Stadtwald bereits jetzt schon zu schätzen: zum einen seine sehr zentrale Lage, „das wird von den Geretsriedern auch geschätzt und rege genutzt“. Zum anderen seine Mehrschichtigkeit. Tereza Möbus deutet nach rechts auf ein Stück Wald. „Hier sieht man es ganz gut: Unten stehen jüngere, kleine Bäume, darüber kommen etwas größere und ganz oben haben wir starke, alte Exemplare.“ Eine solche Mischung ist laut der Försterin alles andere als selbstverständlich. Für einen gesunden und ausgeglichenen Forst aber umso wichtiger.

Genauso vielseitig wie der Stadtwald sind Möbus’ tägliche Aufgaben: Sie schaut nicht nur in den Wäldern nach dem Rechten. Neben der Arbeit in den öffentlichen Forsten ist die Walchenseerin wichtiger Ansprechpartner und Berater für private Waldbesitzer, etwa beim Thema Förderungen. Genauso stehen Schul- und Kindergartenführungen durch den Forst sowie die Unterstützung von anderen Revierleitern auf ihrem Alltagsprogramm.

Ebenfalls interessant: Das Grün in Geretsried soll aufblühen

„Das absolut Allercoolste an meinem Job: Er ist extrem vielfältig, ich bin viel draußen und kann mir die Arbeit selbstständig einteilen“, schwärmt die Försterin. „Den ganzen Tag nur im Büro sitzen – das wäre nichts für mich.“

Ursprünglich stammt Tereza Möbus aus Nürnberg. Für ihr Forstwirtschafts- und Ingenieurwesenstudium in Weihenstephan zog es sie nach Oberbayern. Nach ihrem Studium landete sie schließlich beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen.

Durch ihre viele Arbeit draußen in der Natur ist die 33-Jährige im Sommer tagtäglich auch den kleinen Plagegeistern namens Zecken ausgesetzt. Doch gegen diese ist Möbus – nicht nur durch eine Zeckenschutzimpfung – gewappnet: Streift sie durch die Wälder, trägt sie stets eine lange Hose „und wenn es arg grasig ist, stopfe ich die auch mal in die Socken“. Ebenso ein Zeckenspray hat die Försterin im Sommer stets parat.

Möbus jedoch betont: Am Wichtigsten ist das Absuchen nach Zecken hinterher. „Wenn ich aus dem Wald zurück zum Auto komme, ist das bei mir Standard.“ Dasselbe gilt übrigens für ihre Vierbeiner. „An meinen Hunden hängen immer die meisten Zecken“, erzählt sie. „Beim Paul habe ich schon 15 bis 20 Stück auf einmal rausgezogen.“ In der Region hält sich die Anzahl der Zecken „in Grenzen“, betont die Försterin. Pro Jahr hat sie selbst im Schnitt mit zwei oder drei Zeckenbissen zu kämpfen, „letztes Jahr hatte ich sogar nur einen“.

In ihrer neuen Arbeitsstelle ist Möbus ein Aspekt besonders wichtig: gute Kommunikation. „Die Geretsrieder sollen schließlich mitbekommen, was in ihrem Wald passiert.“ Daher verrät die neue Försterin schon jetzt ihr nächstes größeres Projekt: die Verkehrssicherung auf öffentlichen Wegen im Geretsrieder Stadtwald. „Hier geht es etwa darum, zu schauen, ob irgendwo an den Wegen entlang Totholz steht, das bei einem Sturm vielleicht umfallen könnte“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber das dauert noch, vermutlich bis Herbst oder Winter.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.