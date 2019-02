Sie können’s doch im Schnee

Die Geretsrieder River Rats haben trotz widriger Wetterverhältnisse in Vilshofen einen 7:2-Sieg eingefahren.

Vilshofen/Geretsried– Die Erfolgsserie des Geretsrieder Eishockeyteams hält an. Am Sonntagabend feierten die River Rats mit dem 7:2 (1:1, 5:0, 1:1) beim ESC Vilshofen bereits den vierten Sieg in Folge. „Bei diesen Wetterverhältnissen war unser Auftreten absolut ok und der Sieg verdient“, sagte Trainer Sebastian Wanner.

Schnee und Wind beeinflussten die Partie im offenen Vilshofener Stadion über die gesamte Distanz. Im ersten Drittel musste die Begegnung wegen einer neuerlichen Eisbereitung unterbrochen werden – zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:1, nachdem Ondrej Horvath (11.) die Führung der Hausherren egalisiert hatte. „Wir haben anfangs zu kompliziert gespielt“, berichtete der ESC-Coach. Im zweiten Abschnitt beherzigten die Gäste dann seine Marschroute: „Die Scheibe schnell vors gegnerische Tor bringen und dann reinmachen.“ Jetzt lief es für die River Rats wie am Schnürchen, und Martin Köhler (23.), Christian Heller (25.), Dominic Fuchs (26.), Maximilian Hüsken (33.) und Horvath (40.) schossen einen beruhigenden 6:1-Vorsprung heraus. Im Schlussabschnitt ließen es die Gäste ruhiger angehen, kamen noch zum siebten Tor durch Horvath, ehe Vilshofen der zweite Treffer gelang. Wanners Fazit: „Alles richtig gemacht, und dieses Spiel schnell abhaken.“