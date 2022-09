„Sie war eine Konstante“: Persönliche Erinnerungen an Queen Elizabeth

Von: Dominik Stallein

Ihr Verlust schmerzt: Queen Elizabeth II. © ARTE/GEIE

Albrecht Widmann lebte 17 Jahre in England, sein Partner traf die Queen persönlich. Was sie zu ihm sagte, erklärt er unserer Zeitung.

Geretsried – Als der böse Rothbart der Queen vorgestellt wurde, erlebte er sie als zarte, reservierte Frau. Elizabeth II., Königin von England, war noch keine 50 Jahre alt, Kenneth Barlow ein Tänzer im Royal Ballet – der Balletkompanie im berühmten Opernhaus in London. „It was a pleasure“, sagte die Königin nach der Aufführung von Schwanensee, „es war ein Vergnügen.“ Die Szene, an die sich Barlow noch dunkel erinnert, beschreibt die englische Königin so, wie die meisten Menschen sie erlebten: formell, von freundlicher Distanz, ungeheuer diszipliniert. In einem Wort: royal. Ihr Tod am Donnerstag versetzte eine ganze Nation in kollektive Trauer.

Kehrte England wegen des Brexits den Rücken: Der Künstler Albrecht Widmann (78), der mit seinem Partner Kenneth Barlow an der Elbestraße in Geretsried eine Galerie betreibt. © Archiv

Albrecht Widmann (78), der Lebensgefährte von Kenneth Barlow, lebte insgesamt 17 Jahre in England. Und eigentlich wäre er dort auch gerne geblieben, wäre da nicht der Brexit gewesen, wegen dem der in Memmingen geborene Künstler im April 2021 mit seinem Partner zurückkehrte in seine Geretsrieder Wahl-Heimat.

Geretsrieder lernte die Queen kennen - „die Briten liebten sie“

In den 1980er-Jahren zog der heutige Galerie-Betreiber, den die Stadt Geretsried 2013 mit dem Kulturpreis der Kommune auszeichnete, zum ersten Mal aus Deutschland ins Vereinigte Königreich, zehn Jahre blieb er. Die Queen saß damals schon seit 30 Jahren auf dem Thron. 1952 war aus Prinzessin Elizabeth die Königin geworden. „Sie war eine Konstante, sie war immer da“, sagt Widmann. Sieben Jahrzehnte lang. Die Briten verehren Elizabeth wie eine Ikone. „In jedem Wohnzimmer hängt ein Bild von ihr“, weiß er. „Jetzt fühlt es sich für die Menschen so an, als wäre es bloß noch ein leerer Rahmen an der Wand.“ Die Briten „liebten ihre Queen“.

Widmanns Partner Kenneth Barlow verfiel nicht der Faszination der Royals. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie aus dem Norden Englands, ausgestattet mit „einer großen Skepsis“ gegenüber dem Königshaus und der Monarchie. Und dennoch: „Er hat Respekt vor der Institution“, sagt Widmann. Die Nachricht vom Tod der Königin habe seinen Lebensgefährten nicht kalt gelassen, „aber er bricht nicht in Tränen aus deswegen“. Bei dem Gros der Briten ist das anders.

Queen Elizabeth II. ist tot - „Royals sind zu einer Religion geworden“

Als die Nachricht die Runde machte, dass es Elizabeth schlecht gehe, versammelten sich hunderte Menschen vor dem Buckingham Palace in London. Nach ihrem Tod fingen die Fernsehkameras Bilder von weinenden Menschen ein, von einem Blumenmeer vor den Toren der königlichen Residenz. Bilder, die von einer kollektiven Erschütterung zeugen. Widmann erklärt sich die emotionalen Reaktionen so: „Für viele Briten sind die Royals zu einer Religion geworden – und die Queen war so etwas wie ihre oberste Priesterin.“ Und sie sei immer ein Symbol für das gewesen, was Großbritannien einmal war. Als Elizabeth 1952 gekrönt wurde, war sie oberste Monarchin über ein Empire mit 70 Kolonien weltweit. Davon ist heute nicht mehr viel übrig. „Auch wenn es einige verbohrte Briten gibt, die immer noch glauben, sie seien ein Empire.“

Brexit und die Queen: Zur Politik äußerste sich die Königin nie

Die Queen saß auf dem Thron, als Großbritannien in die EU eintrat, und saß dort, als Großbritannien die EU verließ. „Ich glaube, sie war kein Freund des Brexits“, sagt Widmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie sie wirklich dazu stand, ist nicht bekannt. Die Queen äußerte sich nie zur Tagespolitik im United Kingdom. Wenn das ganze Land diskutierte, schwieg sie. So, wie es sich für eine konstitutionelle Monarchin ziemt.

„Sie war unglaublich diszipliniert“, bilanziert Albrecht Widmann. Vielleicht herzte sie deshalb den jungen Rothbart alias Kenneth Barlow nicht, als sie das Royal Ballet Ende der 1950er-Jahre besuchte und Barlow wissen ließ, dass es ein Vergnügen gewesen sei, ihn auf der Bühne tanzen zu sehen..