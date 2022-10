Sirenen-Alarm im Weihnachtsgeschäft: Einzelhandel im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen empört

Von: Carl-Christian Eick

Am bundesweiten Warntag am 8. Dezember heulen um 11 Uhr die Sirenen. © Jens Büttner/dpa

Bundesweit heulen am 8. Dezember um 11 Uhr die Sirenen. Einzelhändler im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fürchten Umsatzeinbußen.

Geretsried/Bad Tölz – Ein bundesweiter Warntag am 8. Dezember: Darauf haben sich die Innenminister von Bund und Ländern verständigt. An diesem Tag sollen um 11 Uhr die Sirenen heulen und die Handy-Warn-App Nina Alarm schlagen. Kritik an dem Termin kommt von der Aktionsgemeinschaft Innenstadt. Die fürchtet erhebliche Umsatzeinbußen.

„So etwas im Weihnachtsgeschäft zu machen, schadet dem Einzelhandel. Damit sorgt die Politik nach all den restriktiven Corona-Maßnahmen für den nächsten Umsatzeinbruch“, klagen Andreas Munkert von „Wir für Tölz“ und Ludwig Schmid, Chef von ProCit Geretsried. Zur Aktionsgemeinschaft (AG) zählen zudem die Vereine und Initiativen Garmischer Zentrum, City Partner München, Pro Innenstadt Penzberg und der Verein für Standortförderung in Weilheim.

Ein Donnerstag in der Adventszeit mit Christkindlmärkten und stark frequentierten Innenstädten ist für eine solche Übung völlig ungeeignet.

Bislang fand der bundesweite Warntag am zweiten Donnerstag im September statt. Dieser Termin wurde verlegt, um am 8. Dezember einen ersten Test der höchsten Warnstufe per Cell Broadcast durchzuführen. Das heißt: Warnungen werden auch via SMS versendet. „Ein Donnerstag in der Adventszeit mit Christkindlmärkten und stark frequentierten Innenstädten ist für eine solche Übung völlig ungeeignet“, stellt Schmid fest.

Ludwig Schmid ist Vorsitzender des Einzelhandelverbands ProCit Geretsried. © Archiv

Vorabinformationen, die auf den Probealarm hinweisen, hätten in der Vergangenheit nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erreicht. Das habe am Tag der Übung zu breiter Verunsicherung geführt. „Dies wird in diesem Jahr nicht anders sein“, betonen Schmidt und Munkert in einer Pressemitteilung der AG.

Erschwerend komme hinzu, dass der 8. Dezember (Mariä Empfängnis) in Österreich, Liechtenstein, den katholisch geprägten Kantonen der Schweiz sowie in Italien ein gesetzlicher Feiertag ist. Erfahrungsgemäß würden zahlreiche Gäste aus diesen Ländern den Feiertag für einen Ausflug ins bayerische Oberland nutzen. Vorabinfos der ausländischen Besucher, die dann via Cell Broadcast ebenfalls eine Warnmeldung auf ihr Handy bekommen und zum Teil nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, „können unmöglich realisiert werden“, stellen Munkert und Schmid fest. „Verwirrung und Verunsicherung sind vorprogrammiert und bedeuten in unmittelbarer Folge erneute Umsatzeinbußen für den Handel in den Innenstädten.“

Aktionsgemeinschaft appelliert an Innen- und Wirtschaftsminister

Deshalb hat sich die Aktionsgemeinschaft Innenstadt an Innenminister Joachim Hermann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie die Vorsitzenden des Städte- und Gemeindetags mit der Bitte gewandt, den bundesweiten Warntag auf den Januar zu verschieben. Schmid: „Dann ist es im Einzelhandel erheblich ruhiger und der zweifelsohne äußerst wichtige Probealarm kann durchgeführt werden, ohne dass dies gravierende Folgen hat.“ (cce)

