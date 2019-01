So war der Geltinger Silvesterritt

Traditionspflege im Schneeregen: 102 Pferde und Ponys waren mit von der Partie beim Silvesterritt in Gelting. Auch Bürgermeister Michael Müller war unter den Reitern.

Gelting – Fast schon routiniert schwingt sich Kaplan Thomas Barenth am letzten Tag des Jahres in den Sattel, um den traditionellen Silvesterritt in Gelting einzuleiten. Nachdem der weiße Talar über Sattel und Pferderücken ausgebreitet ist, setzt sich der Zug aus 102 festlich geschmückten Pferden und Ponys im Schneeregen in Bewegung. Die Führung übernehmen schwere Kaltblüter mit ruhigem Gemüt, die in Tracht gekleidete Reiter tragen.

Das ungemütliche Wetter schadet der Stimmung nicht. Zahlreiche Zuschauer haben sich versammelt, um den Umzug der Brauchtumsgruppe Gelting mitzuerleben. Ein Meer aus bunten Regenschirmen säumt die Straße vor der Kirche. „Wir sind im Paradies, dass es so etwas noch gibt“, hört man es aus den Zuschauerreihen.

Monika Holzheuer, Erste Vorsitzende der Brauchtumsgruppe Gelting, ergreift das Wort. Sie fasst sich kurz, wohl, um die Zuschauer nicht unnötig lang warten zu lassen. Sie erinnert an den Einsatz und die Mühe aller Beteiligten. „Ich möchte mich vor allem herzlich bei Reitern und Helfern bedanken.“ Sie betont die Rolle der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei sowie des Bayerischen Roten Kreuzes, die bei etwaigen Unfälle zur Stelle und für die Straßensperrung zuständig sind.

Kaplan Barenth ist an einem kleinen Podest angekommen. Er steigt aus dem Sattel und erbittet vom heiligen Silvester, dem Schutzpatron der Haustiere, Gesundheit und Sicherheit für Ross und Reiter. „Mögen alle vor Unfällen und Unglück bewahrt werden.“ Die Ministranten haben bunte Pudelmützen aufgesetzt, um sich vor Regen und Kälte zu schützen, und reichen dem Kaplan Weihwasser und Weihrauch, mit dem die Teilnehmer und ihre Tiere gesegnet werden. Zu den Klängen der Deiniger Blaskapelle ziehen die Reiter Runde für Runde um die Filialkirche St. Benedikt. Bürgermeister Michael Müller lässt es sich nicht nehmen, am Silvesterritt teilzunehmen, er führt ihn an. Auch sein Stellvertreter Gerhard Meinl ist dabei.

Hinter den Lastpferden haben sich Warmblüter mit bunten Satteldecken und geflochtenen Mähnen eingereiht. Auf den nachfolgenden Shetland-Ponys sitzen die jüngsten Reiter mit strahlenden Gesichtern. Einige dürfen zum ersten mal mitreiten. Der Stolz, Teil des Zuges zu sein, lässt sich in jeder Miene lesen.

Neben verschiedenen Pferderassen sind auch mehrere Reitweisen vertreten. Die einen sitzen in englischen Sätteln, andere sind im Western-Stil ausgestattet, und unter einem Regenmantel blitzt ein Barocksattel hervor. Alle haben sich heute zusammengeschlossen, um eine Tradition zu leben, die 1975 von der Brauchtumsgruppe Gelting aufgegriffen wurde. Ihr Ursprung liegt im 17. Jahrhundert.

Leonora Mitreuter

