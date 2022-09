Koordinator gesucht: So will Geretsried mehr Touristen in die Natur locken

Von: Doris Schmid

Die Stadt Geretsried verfügt über relativ viel Wald – hauptsächlich an der Isar, bei Gelting und rund um Schwaigwall. © Nicolas Armer/dpa

Ein neuer Vollzeit-Koordinator soll der Stadt Geretsried mehr Natur-Tourismus bescheren, denn aktuell mangele es an Angeboten. Dafür hat die Stadt eine Stelle ausgeschrieben.

Geretsried – Die Isarauen, die große Waldgebiete und Landschaftsflächen rund um die Stadt Geretsried: Das sind laut Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler ideale Ziele im sogenannten Naturtourismus. Wie berichtet will die Stadt diese Art des Tourismus’ ausbauen. Aus diesem Grund beteiligt sich die Kommune am Programm FöRNatKom (Förderung von umwelt- und klimaverträglichen Naturerlebnis- und Naturtourismusangeboten in bayerischen Kommunen). Jetzt hat die Verwaltung die Stelle eines Naturtourismus-Koordinators ausgeschrieben. Sie ist bis Ende September 2025 befristet.

Koordinator gesucht: So will Geretsried mehr Touristen in die Natur locken

Vieles ist im Großen wie im Kleinen bereits passiert, um den Erholungs- und Freizeitwert Geretsrieds für Bewohner und Besucher zu steigern. Doch nach Ansicht von Andreas Wüstefeld, Leiter des Fachbereichs „Tölzer Land“ am Landratsamt, schöpft Geretsried sein Potenzial noch nicht voll aus. Es fehle eine „Besucherlenkung“, sagte er in der Stadtratssitzung im Oktober 2021, als das Gremium eine Beteiligung an dem Programm diskutierte. Auch eine Tourist-Info wie in anderen Städten gibt es in Geretsried nicht.

Geretsried als „Tor zum Tölzer Land“: Man brauche spezielle Angebote

Bürgermeister Michael Müller (CSU) warb damals für die Teilnahme an dem Förderprojekt. Geretsried sei „das Tor zum Tölzer Land“. Wenn man keine speziellen Angebote mache, könne der Tölzer Land Tourismus die Stadt auch nicht in seine Werbekampagnen aufnehmen, sagte er in der Sitzung. Mehrheitlich beschloss der Stadtrat eine Beteiligung an dem Programm.

Bis 15. Oktober: Kommune will verbesserte und neue Angebote für Natur-Tourismus

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt will die Kommune nun einen Naturtourismus-Koordinator in Vollzeit einstellen. Dieser soll ein naturtouristisches Gesamtkonzept für die Stadt inklusive verbesserter und neuer Angebote erarbeiten und auch umsetzen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober.

